Volley, Davide Mazzanti: “Formazione titolare? Quella usata all’inizio”. Italia con Antropova in campo ed Egonu in panchina?

L’Italia ha aperto gli Europei 2023 di volley femminile con una netta vittoria contro la poco quotata Romania all’Arena di Verona. Davanti ai 9.358 spettatori che hanno gremito l’iconico impianto veneto, la nostra Nazionale si è messa in bella mostra e ha ottenuto un successo ampiamente scontato alla vigilia. Le Campionesse d’Europa hanno scaldato i motori e si sono portate prontamente in testa al gruppo B in vista delle prossime due partite decisamente abbordabili contro Romania e Bulgaria.

C’era tanta curiosità per conoscere quale sarebbe stata la formazione titolare dell’Italia. Il CT Davide Mazzanti ha deciso di schierare Ekaterina Antropova da opposto titolare e così l’attaccante di Scandicci ha fatto il proprio debutto ufficiale in maglia azzurra. La capitana Miriam Sylla ed Elena Pietrini erano le due schiacciatrici di riferimento, ad Alessia Orro è stata affidata la cabina di regia, Anna Danesi e Marina Lubian al centro, Eleonora Fersino il libero.

Davide Mazzanti ha così lasciato in panchina Paola Egonu, che ha trovato spazio soltanto in qualche situazione di doppio cambio in coppia con la palleggiatrice Francesca Bosio. Indubbiamente questa è una delle grandi notizie della serata e gli appassionati si chiedono se il sestetto ammirato questa sera all’Arena sarà poi quello che vedremo anche nel prosieguo della rassegna continentale, oppure se ci saranno novità come l’utilizzo in contemporanea di Antropova ed Egonu.

Il tecnico marchigiano ha risposto al quesito durante le dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Rai: “La linea è quella con cui sono partito, ma l’idea è che ho 14 ragazze che sono l’anima di questa squadra. Abbiamo più opportunità di mettere peso nei fondamentali da punto (muro, battuta, attacco) e forse la parte che non si è vista è quella, ovvero il fatto di non essere stati così incisivi come possiamo essere. La RomaniA è stata più brava di noi ad adattarsi a stare a fuori, noi abbiamo ammorbidito un po’ i colpi“.

Il Commissario Tecnico ha espresso anche le emozioni nel giocare all’Arena: “Ce lo porteremo nel cuore, è da ieri che è montata l’emozione. Fin quando siamo entrati non ci rendevamo conto di cosa sarebbe stato. Il contorno ha forse tolto anche l’idea dell’inizio, è stato quasi un godersi il momento. Gli Europei sono iniziati, domani si torna in palestra, in un ambiente che conosciamo meglio, dove abbiamo tante cose da fare vedere“.

Foto: Lapresse