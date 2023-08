LIVE Italia-Bosnia, Europei volley femminile in DIRETTA: le azzurre trovano la sorella di Boskovic!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Bosnia, match valido per la quarta giornata degli Europei di volley femminile 2023. La prima fase di questa rassegna continentale è ormai entrata nel vivo, le azzurre, dopo l’esperienza dell’Arena di Verona e dell’Arena di Monza, oggi sono pronte a fare il proprio debutto di fronte al pubblico del PalaRuffini di Torino.

L’Italia al momento occupa la prima posizione nella Pool B con 9 punti, frutto di 3 successi su 3 incontri giocati e zero set persi, una vittoria questa sera potrebbe mettere l’ipoteca definitiva sul primo posto del girone. La Bosnia si è fino a questo momento ben comportata, si tratta di una formazione tutt’altro che da sottovalutare, con giocatrici di livello internazionale, soprattutto in attacco: Elina Begic, conoscenza del nostro Campionato, e Dajana Boskovic, sorella della ben più nota Tijana Boskovic, solo per citarne alcune. Mazzanti con molta probabilità sceglierà di continuare con il sestetto titolare di primi match, con Egonu in panchina (un risentimento muscolare per lei nel match contro la Bulgaria) e Antropova come opposto titolare, sicuramente se il match dovesse andare bene ci sarà molto spazio per coloro che partiranno in panchina, questo gruppo è assai ricco e il nostro CT ha dimostrato di voler usare tutte le “armi” a sua disposizione.

Un solo precedente tra queste due formazioni, risalente alla qualificazione mondiale del 2017, in quell’occasione le azzurre si imposero 3-0. Ovviamente oggi i favori del pronostico sono tutti dalla parte delle azzurre, vincere aiuta a vincere e questa sera sarà necessario continuare continuare sull’onda dell’entusiasmo che ha caratterizzato le prime tre partite.

Foto: Valerio Origo