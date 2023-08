Volley, chi è la sorella di Boskovic che affronterà l’Italia…con una Nazione diversa!

Tijana Boskovic è una delle pallavoliste più forti dell’intero Pianeta: è stata premiata come MVP (miglior giocatrice del torneo) in occasione degli ultimi due Mondiali, che ha vinto da assoluta protagonista con la sua Serbia. Nel 2018 sconfisse l’Italia in finale, emergendo in un tie-break infuocato, mentre nel 2022 ha regolato il Brasile nell’atto conclusivo. La 26enne ha dettato legge anche agli Europei nel 2017 e nel 2019, mentre due anni fa le balcaniche si arresero proprio contro le azzurre nel match per il titolo.

Nel suo palmares figurano anche due medaglie alle Olimpiadi: argento a Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2020. Un’autentica fuoriclasse assoluta, che da ormai otto stagioni milita in Turchia con la maglia dell’Eczacibasi Istanbul, squadra con cui ha vinto oggettivamente molto poco (un Mondiale per Club, due CEV Cup e una Coppa di Turchia). Tijana Boskovic è nata in Bosnia Erzegovina (a Trebinje), ma fin da junior ha rappresentato la Serbia, grazie al passaporto dei propri genitori. Sua sorella maggiore, però, ha seguito un’altra strada.

Dajana Boskovic gioca infatti per la Bosnia Erzegovina: ha 3 anni in più rispetto alla sorella (classe 1994) e tecnicamente è meno quotata, ma si sta mettendo in luce agli Europei attualmente in corso di svolgimento e stasera sarà avversaria dell’Italia al PalaRuffini di Torino in un match della fase a gironi. La nostra Nazionale dovrà fare i conti con la bomber mancina, che nella passata stagione ha giocato in Romania (al CSM Volei Alba Blaj) e che da ottobre si trasferirà in Polonia all’Energa MKS Kalisz. In precedenza aveva militato anche in Cina, in Serbia e in Turchia (2018-2019 al Sariyer Belediyesi, 2019-2021 al Kuzeyboru)

La Bosnia ha vinto due partite al tie-break (contro Svizzera e Croazia), ha perso per 2-3 contro la Romania e per 1-3 contro la Bulgaria. Le balcaniche occupano il quinto posto nella classifica della Pool B con 2 vittorie (5 punti) e sono obbligate a fare risultato contro le Campionesse d’Europa se vorranno sperare di proseguire la propria avventura nella rassegna continentale.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo