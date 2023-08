LIVE Irlanda-Italia, Test Match rugby in DIRETTA: due debuttanti nella formazione azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Irlanda-Italia, secondo test match di avvicinamento Rugby World Cup 2023 per gli azzurri di Kieran Crowley che affrontano i padroni di casa a Dublino.

Sarà una gara ostica quella che l’Italia sarà chiamata ad affrontare all'”Aviva Stadium”. Rispetto all’uscita con la Scozia saranno due gli esordienti che proveranno a guadagnarsi un biglietto per i Mondiali in Francia, ovvero gli oriundi Paolo Odogwu, ala classe 1997 del Benetton Treviso e Dino Lamb, seconda linea classe 1998 in forza agli Harlequins di Londra.

L’Irlanda, campione in carica del Sei Nazioni, tornerà invece in campo per la prima volta davanti al proprio pubblico con il C.T. Andrew Farrell che dovrà fare a meno di Jonathan Sexton, costretto a scontare una squalifica di tre giornate. Anche tra le fila dei “The Shamrocks XV” saranno diversi gli esordienti come Calvin Nash e Tom Stewart, i quali partiranno però entrambi dalla panchina.

Foto: LivePhotoSport