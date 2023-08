Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli strabilia in apertura di Mondiali: primo posto all-around, caccia alle medaglie di specialità

Sofia Raffaeli ha prontamente ruggito in apertura dei Mondiali 2023 di ginnastica ritmica, incominciati oggi a Valencia (Spagna). La Campionessa del Mondo all-around ha giganteggiato nella prima parte delle qualificazioni, eseguendo due splendidi esercizi che le hanno permesso di portarsi al comando della classifica a metà del turno eliminatorio.

La fuoriclasse marchigiana, che ha gareggiato sulla voce di Iako (concorrente di X Factor 2022), ha illuminato la scena in entrambi gli esercizi di giornata: sulle note de “Il Mondo” (brano di Jimmy Fontana ri-arrangiato da Jacopo Rossetto) ha timbrato un convincente 34.250 alla palla (17.300 il D Score, 8.450 per l’esecuzione, 8.500 per la parte artistica); sulle note di Psyco, invece, ha strabiliato con il cerchio ed è stata premiata con un roboante 35.850 (18.900 per la nota di partena, 8.450 per il pannello E, 8.500 di artistico).

L’allieva di Julieta Cantaluppi ha chiuso con il primo punteggio al cerchio e il terzo alla palla, per un totale di 70.100 che la pone al comando con un piccolo margine nei confronti della bulgara Stiliana Nikolova (69.850, 34.700 con il cerchio e 35.150 con la palla), la sua rivale più accreditata. Leggermente più attardata la tedesca Darja Varfolomeev (69.300, 34.300+35.000 per la vicecampionessa iridata), ancora più indietro l’altra quotata bulgara Boryana Kaleyn (68.000, 33.900+34.100) e la slovena Ekaterina Vedeneeva (65.950, 33.350+32.600).

Milena Baldassarri, già finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, occupa il 16mo posto con 63.500: 32.800 con il cerchio e 30.700 con la palla. La romagnola sta inseguendo la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: per portare a casa il biglietto non nominale occorrerà essere tra le prime diciassette (i tagliandi a disposizione sono 14 ma Raffaeli, Varfolomeev e Nikolova hanno già guadagnato la carta per i rispettivi Paesi grazie al podio dello scorso anno e dunque non vanno considerate).

Sofia Raffaeli tornerà in pedana questa sera, a partire dalle ore 21.00, per disputare le Finali di Specialità con il cerchio e con la palla: sono gare non previste alle Olimpiadi, ma che in questo contesto hanno un’enorme rilevanza e la 19enne punta a fare man bassa di medaglie. Domani, invece, si concluderanno le qualificazioni con nastro e clavette, al termine delle quali si conosceranno le finaliste che sabato si daranno battaglia per le medaglie sul giro completo.

Foto:Photo LiveMedia/Filippo Tomasi