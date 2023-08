Ordine d’arrivo Mondiali ciclismo 2023: van der Poel trionfa, Bettiol stoico 10°. Podio di stelle

Mathieu van der Poel ha vinto la prova in linea dei Mondiali 2023 di ciclismo su strada. Il fuoriclasse olandese si è imposto a Glasgow al termine di una gara altamente spettacolare e che si è incendiata quando mancavano più di cento chilometri al traguardo, dopo l’interruzione di quasi un’ora dovuta ad alcuni manifestanti che avevano bloccato la strada nel tratto di trasferimento da Edimburgo al circuito. Il vincitore della Milano-Sanremo e della Parigi-Roubaix ha piazzato una micidiale rasoiata su un tratto in salita quando mancavano 23 km all’arrivo, proprio mentre veniva ripreso un commovente Alberto Bettiol.

Il ciclista italiano aveva infiammato la corsa insieme a Matteo Trentin e aveva scremato il gruppo di testa, poi il trentino era caduto finendo contro una transenna e l’altro azzurro era rimasto guardando per qualche minuto. Il toscano ha poi cercato l’assolo quando mancavano circa 60 km e ha fatto sognare una Nazione intera, venendo poi ripreso proprio sul più bello da van der Poel, il belga Wout van Aert, lo sloveno Tadej Pogacar e il danese Mads Pedersen. La rasoiata del tulipano ha messo in croce gli altri tre annunciati favoriti della vigilia, che si sono dovuti accontentare di lottare per le medaglie.

Mathieu van der Poel è caduto quando mancavano 16 km all’arrivo, ma è riuscito comunque a risalire in sella e a non farsi riprendere dai rivali. I Paesi Bassi tornano a conquistare la maglia iridata dopo 38 anni di digiuno, l’ultimo a imporsi fu Joop Zoetemelk nel 1985, mentre in precedenza avevano fatto festa Gerrie Knetemann (1978), Jan Raas (1979), Harn Ottenbros (1969), Jan Janssen (1964) e Theo Middelkamp (1947). La medaglia d’argento è finita al collo di Wout van Aert, mentre il bronzo è stato conquistato da Pogacar. Quarta piazza per Pedersen, mentre uno stoico Alberto Bettiol è ottimo decimo (è stato ripreso da un altro gruppetto nel finale). Di seguito l’ordine d’arrivo della prova in linea maschile ai Mondiali 2023 di ciclismo.

ORDINE ARRIVO PROVA IN LINEA MONDIALI CICLISMO 2023

1 VAN DER POEL Mathieu Netherlands 900 350 6:07:27

2 VAN AERT Wout Belgium 715 260 1:37

3 POGAČAR Tadej Slovenia 600 190 1:45

4 PEDERSEN Mads Denmark 490 150 ,,

5 KÜNG Stefan Switzerland 410 130 3:48

6 STUYVEN Jasper Belgium 340 110 ,,

7 DINHAM Matthew Australia 265 100 ,,

8 SKUJIŅŠ Toms Latvia 225 90 ,,

9 BENOOT Tiesj Belgium 190 80 ,,

10 BETTIOL Alberto Italy 150 70 4:03

11 POWLESS Neilson United States 130 65 4:20

12 VAN BAARLE Dylan Netherlands 105 60 4:24

13 SCHMID Mauro Switzerland 90 55 5:50

14 SKJELMOSE Mattias Denmark 75 50 6:22

15 MADOUAS Valentin France 60 46 7:53

16 DEGENKOLB John Germany 50 42 8:30

17 TILLER Rasmus Norway 45 38 ,,

18 DOULL Owain Great Britain 45 34 ,,

19 ARANBURU Alex Spain 45 32 ,,

20 VERMAERKE Kevin United States 45 30 ,,

21 CLARKE Simon Australia 45 28 ,,

22 GAMPER Patrick Austria 30 26 ,,

23 NEILANDS Krists Latvia 30 24 8:55

24 KELEMEN Petr Czech Republic 30 22 10:01

25 EVENEPOEL Remco Belgium 30 20 10:10

26 SWIFT Connor Great Britain 30 19 13:59

27 VELASCO Simone Italy 30 18 ,,

28 ROTA Lorenzo Italy 30 17 ,,

29 LIEPIŅŠ Emīls Latvia 30 16 ,,

30 GARCÍA CORTINA Iván Spain 30 15 ,,

31 HALLER Marco Austria 30 15 ,,

32 ERIKSSON Lucas Sweden 15 15 ,,

33 GOVEKAR Matevž Slovenia 15 15 ,,

34 SBARAGLI Kristian Italy 15 15 ,,

35 GOGL Michael Austria 15 15 ,,

36 BOIVIN Guillaume Canada 15 15 ,,

37 BOROŠ Michael Czech Republic 15 15 ,,

38 SCHÖNBERGER Sebastian Austria 15 15 ,,

39 BAGIOLI Andrea Italy 15 15 ,,

40 ZUKOWSKY Nickolas Canada 15 15 14:06

41 RUTSCH Jonas Germany 15 15 ,,

42 ŤOUPALÍK Adam Czech Republic 15 15 ,,

43 DILLIER Silvan Switzerland 15 15 ,,

44 LAMPAERT Yves Belgium 15 15 14:11

45 KOOIJ Olav Netherlands 15 15 ,,

46 OLIVEIRA Nelson Portugal 15 15 14:13

47 COSNEFROY Benoît France 15 15 ,,

48 CHRISTENSEN Ryan New Zealand 15 15 ,,

49 LUTSENKO Alexey Kazakhstan 15 15 14:15

50 LEKNESSUND Andreas Norway 15 15 14:18

51 JOHANNESSEN Tobias Halland Norway 10 15 ,,

