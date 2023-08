Beach volley, Europei 2023. Nicolai/Cottafava quarti a Vienna. Italia giù dal podio

Restano con il cerino in mano Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che chiudono al quarto posto l’Europeo, un risultato che non li può soddisfare fino in fondo per come sono andate le cose. Gli azzurri sono stati ad un soffio dalla vittoria in semifinale contro Ahman/Hellvig, hanno dato battaglia per un set a Popov/Reznik nella finale per il bronzo e poi hanno mollato la presa perdendo 2-0.

Da una parte c’è la delusione per aver gettato al vento l’occasione di andarsi a giocare l’oro europeo con Luini/De Groot, non certo una delle coppie top a livello mondiale, dall’altra c’è la consapevolezza di aver trovato la condizione giusta al momento giusto per gli azzurri che prossima settimana cercheranno di entrare in main draw ad Amburgo ma che soprattutto hanno ottenuto due top 4 negli ultimi tre tornei a cui hanno partecipato dopo una prima parte di estate al di sotto delle aspettative.

Nella finale per il bronzo primo set giocato punto a punto con lo scatto degli ucraini che nel finale si portano sul 20-18, gli azzurri annullano due set ball ma al terzo tentativo Popov/Reznik si impongono con il punteggio di 22-20. Secondo set senza storia: Nicolai/Cottafava tengono il ritmo dei rivali fino all’11-9 poi mollano la presa fino al 21-13 conclusivo che premia gli ucraini.

Foto Cev