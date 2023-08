Italia-Austria oggi, Europei football americano 2023: orario semifinale, programma, tv, streaming

Siamo entrati nella fase decisiva della sedicesima edizione dei Campionati Europei di football americano 2023. L’Italia che, giova ricordarlo, è campione in carica a livello continentale (dopo l’indimenticabile successo sulla Svezia a domicilio nel 2021), è pronta per affrontare il non facile impegno contro l’Austria. Si tratta di una semifinale tutta da vivere e che darebbe modo al Blue Team di classificarsi nuovamente per l’atto conclusivo e, di conseguenza, difendere il proprio titolo.

La partita che può valere l’approdo in finale si giocherà quest’oggi, domenica 6 agosto, alle ore 17:00 presso il Tivoli Stadium di Innsbruck e eleggerà la prima finalista del Gruppo A. L’Italia, allenata dall’head coach Davide Giuliano, è prontissima per l’evento e proverà a superare a domicilio la formazione biancorossa.

Gli austriaci nel loro percorso hanno vinto di prepotenza il loro girone di qualificazione che comprendeva anche Francia e Ungheria, mentre l’Italia ha piegato con il punteggio di 28-23 la Gran Bretagna nel match disputato il 30 ottobre. Quale delle due rivali staccherà il pass per la finale che si giocherà nel mese di ottobre (la data ufficiale è ancora da definirsi)?

La semifinale degli Europei 2023 tra Austria e Italia non avrà copertura tv. Si potrà seguire sul canale YouTube di FIDAF.

PROGRAMMA AUSTRIA-ITALIA FOOTBALL AMERICANO

Domenica 6 agosto

Ore 17.00 Austria – Italia

PROGRAMMA AUSTRIA- ITALIA : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale YouTube di FIDAF

Foto: Pier Colombo