Football americano, Europei 2023: l’Italia cade in Austria e svanisce il sogno del titolo-bis

Sarà, quindi, l’Austria a sfidare la Finlandia (che ieri ha superato nettamente la Svezia) nel match valido per la Finale dei Campionati Europei di football americano 2023 che si disputerà nel prossimo mese di ottobre. La squadra biancorossa ha, infatti, vinto la semifinale che si è giocata al Tivoli Stadion di Innsbruck contro l’Italia con il punteggio di 24-14 in un match che ha visto i padroni di casa fare la differenza nelle primissime fasi. Per il Blue Team rimane enorme amaro in bocca. Dopo il titolo 2021 oggi si era materializzata un’altra grande opportunità, ma la squadra dell’head coach Giuliano ha sbagliato troppo, tra scelte e fumble, specialmente nei momenti clou dell’incontro.

LA PARTITA

Il primo quarto prende il via con i padroni di casa che dominano la scena. Due drive e altrettante mete, entrambe su corsa. Dopo 7 minuti di gioco il punteggio è già di 14-0 per l’Austria. L’attacco guidato da Zahradka non gira per cui è la difesa che prova a creare qualcosa. Su un intercetto del QB austriaco Thury, l’Italia riesce a riportare la palla fino a quasi alla end-zone avversaria, ma la difesa austriaca strappa il pallone e ne torna in possesso. Una vera e propria sliding door dell’incontro.

Secondo quarto. I padroni di casa sembrano non avere opposizione quando corrono, con il Blue Team che quando ha una chance, spreca con errori davvero banali. Dopo un field goal dei padroni di casa per il 17-0, l’Italia si scuote e, nel finale, orchestra un buon drive con Bouah che semina il panico nella difesa avversaria. La palla arriva fino all’ingresso della goal line e Zahradka trova in end-zone Finardi per il 7-17 che chiude il primo tempo.

La ripresa inizia con l’Italia con il pallone ma il drive si chiude con un 3&out. Allora è l’Austria a provarci in diverse occasioni, ma la difesa azzurra costringe i padroni di casa al field goal. Il calcio viene stoppato e Zahradka torna con il pallone in mano. Il drive procede fino alla red zone avversaria, ma un fumble di Gentili su un 4&1, rende la palla agli austriaci.

Continuano gli errori da ambo le parti anche nel quarto periodo. L’Austria non gira più in attacco, ma il Blue Team grazia gli avversari con fumble pesantissimi. I padroni di casa ringraziano e vanno a segno con un lancio di Thury in play action su Bierbaumer per il 24-7 a metà quarto. C’è tempo ancora per vedere un lancio di Zahradka che trova Bouah che va a segno per quasi 60 yds. 24-14. La partita si conclude qui e l’Austria vola in Finale.

Foto: Pier Colombo