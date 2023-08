Juventus-Bologna, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

Mentre stiamo per mettere ufficialmente in archivio la prima giornata di campionato, è già tempo di pensare al secondo turno della Serie A 2023-2024 che si giocherà nel corso del prossimo weekend. Si partirà il 26 agosto con i primi quattro anticipi in programma, mentre si concluderà il 28 agosto con gli ultimi posticipi.

Uno degli incontri più interessanti dell’intero weekend sarà quello che si giocherà domenica 27 agosto alle ore 18.30 e metterà di fronte Juventus e Bologna. Una sfida di grande importanza per entrambe le squadre, che si trovano ai nastri di partenza di un campionato che dovrà emettere sentenze ben definite per le rispettive stagioni.

I bianconeri sono pronti per l’esordio stagionale all’Allianz Stadium, mentre dall’altra parte i felsinei guidati da mister Thiago Motta cercheranno di confermare quanto di buono creato un anno fa, in vista di un’altra annata da protagonisti.

Juventus-Bologna sarà disponibile in streaming su DAZN. Su Sky si potrà seguire (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO SECONDA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 27 agosto

Ore 18.30 Juventus-Bologna – diretta su DAZN

PROGRAMMA JUVENTUS-BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento,

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse