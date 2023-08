Juventus-Bologna oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Siamo nel bel mezzo della seconda giornata della Serie A 2023-2024. Nei match in programma oggi spicca un interessantissimo Juventus-Bologna, che si giocherà alle ore 18.30 all’Allianz Stadium di Torino. Una sfida di grande importanza per entrambe le squadre, che hanno vissuto un esordio ben differente.

I bianconeri allenati da mister Massimiliano Allegri hanno vinto e convinto in casa dell’Udinese. Un 3-0 netto che ha dato una notevole iniezione di fiducia ad una squadra che voleva, e vuole, mettersi alle spalle in fretta le scorie della scorsa stagione. Chiesa e Vlahovic proseguiranno nel loro buon momento di forma?

Dall’altra parte il Bologna di mister Thiago Motta. I felsinei, reduci da un 2023 di altissimo livello, hanno iniziato con una sconfitta casalinga per 0-2 contro il Milan, con un primo tempo di sofferenza contro i rossoneri. I rossoblù proveranno a scuotersi proprio in casa della Juventus, laddove un anno fa arrivò una sconfitta ampia (3-0).

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Juventus-Bologna sarà disponibile in streaming su DAZN. Su Sky si potrà seguire (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO SECONDA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 27 agosto

Ore 18.30 Juventus-Bologna – diretta su DAZN

PROGRAMMA JUVENTUS-BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento,

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Rabiot, Locatelli, Miretti, Cambiasto; Chiesa, Vlahovic. All: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Dominguez; Ndoye, Ferguson, Orsolini; Zirkzee. All: Motta.

Foto: LaPresse