Judo, Masters Budapest 2023: seconda giornata senza acuti per l’Italia

Seconda giornata deludente per i colori azzurri al Masters di Budapest 2023, evento del World Tour di judo riservato solo ai primi 36 del ranking mondiale in ciascuna categoria di peso, con in palio punti pesanti in ottica qualificazione olimpica a Parigi 2024. Sui tatami della László Papp Arena si sono disputate quest’oggi la -73 e -81 kg maschile, oltre alla -63 e -70 kg femminile.

La prima brutta notizia odierna in casa Italia è legata al forfait di Giovanni Esposito, che non si è presentato sul tatami per affrontare il suo match di primo turno nei -73 kg contro il kazako Daniyar Shamshayev. Nella stessa categoria, il vice-campione del mondo in carica Manuel Lombardo è uscito di scena al debutto (ippon al Golden Score) per mano del tagiko Behruzi Khojazoda, che ha poi raggiunto a sorpresa la finalissima perdendo solo contro il giapponese Soichi Hashimoto.

Tanti rimpianti nei -81 kg per Antonio Esposito, bravo a superare per ippon al primo incontro il tedesco Tim Gramkow ma costretto ad interrompere il suo cammino agli ottavi contro l’olandese Frank De Wit (waza-ari dopo 2’20” supplementari) al termine di un combattimento in cui si era dimostrato complessivamente superiore all’avversario. Il 28enne napoletano resta comunque pienamente in corsa per il pass a cinque cerchi.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Masters Budapest 2023 di judo:

-63 kg F

1 Fazliu (Kos)

2 Takaichi (Jpn)

3 Horikawa (Jpn) e Agbegnenou (Fra)

-70 kg F

1 Van Dijke (Ned)

2 Teltsidou (Gre)

3 Cvjetko (Cro) e Niizoe (Jpn)

-73 kg M

1 Hashimoto (Jpn)

2 Khojazoda (Tjk)

3 Pelivan (Mda) e Shavdatuashvili (Geo)

-81 kg M

1 Casse (Bel)

2 Schimidt (Bra)

3 Nagase (Jpn) e Grigalashvili (Geo)

Foto: IJF