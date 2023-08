Jannik Sinner sfida in Finale il suo compagno di doppio! Com’è andata con de Minaur a Toronto e nei precedenti

Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur nella Finale del Masters 1000 di Toronto. Il tennista italiano, che in semifinale ha regolato lo statunitense Tommy Paul, incrocerà la racchetta con il solido australiano, reduce dal successo sullo spagnolo Davidovich Fokina. L’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento sul cemento canadese poiché l’oceanico sembra essere nella settimana di grazia.

L’italiano e l’australiano hanno giocato in coppia nel torneo di doppio andato in scena questa settimana a Toronto. Il nostro portacolori e l’oceanico sono però stati battuti al primo turno dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dall’olandese Jean-Julien Rojer. Sinner e de Minaur hanno vinto il primo set per 6-4, nella seconda frazione hanno ceduto per 6-3 e poi si sono dovuti arrendere al super tie-break per 10-4. Una sconfitta che poi si è rivelata ampiamente giustificata vista la caratura di Arevalo e Rojer, capaci di spingersi fino all’atto conclusivo, che giocheranno oggi contro lo statunitense Rajeev Ram e il britannico Joe Salisbury.

Non è di certo una novità per Jannik Sinner giocare insieme ad Alex de Minaur. Quest’anno lo avevano già fatto all’ATP 500 di Barcellona, perdendo in due set agli ottavi di finale contro il messicano Santiago Gonzalez e il francese Edouard Roger-Vasselin. Nel corso di questa stagione l’azzurro ha fatto coppia anche con Lorenzo Sonego tra Adelaide 1 (stop ai quarti) e Indian Wells (ko al primo turno), con l’argentino Diego Schwartzman (eliminazione agli ottavi) e con il polacco Hubert Hurkacz (sconfitta agli ottavi all’ATP 500 di Halle).

