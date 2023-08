Jannik Sinner avanza agli US Open: “Mi spingo allo stremo, buon lavoro atletico. New York distrae? Penso al tennis”

Jannik Sinner ha sconfitto Lorenzo Sonego in tre set e si è qualificato al terzo turno degli US Open 2023. Il tennista altoatesino ha dominato il derby contro il toscano sul cemento di New York, chiudendo il discorso con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 in due ore e sei minuti di gioco. L’azzurro ha confermato il pronostico della vigilia e può così proseguire la propria avventura nell’ultimo Slam della stagione, dove ora affronterà il vincente del confronto tra l’argentino Etcheverry e lo svizzero Wawrinka.

Il numero 6 al mondo si è soffermato sulla partita nelle consuete dichiarazioni rilasciate a caldo sul campo: “Io e Sonego siamo molto amici, ci conosciamo molto bene. Dietro di lui ha un team molto valido e preparato. Penso di avere risposto molto bene, sono soddisfatto della mia performance. Ora penso al terzo turno e ringrazio il pubblico accorso in massa“.

Jannik Sinner ha poi proseguito: “Lavoriamo sempre molto, cerco sempre di spingermi allo stremo. Abbiamo lavorato molto anche sul discorso atletico, spero di poter continuare ad avere questo atteggiamento e di continuare così in questo torneo. Ho sempre avuto l’impressione di poter fare bene in un torneo come questo, ho sempre avuto buone sensazioni“.

Il nostro portacolori, fresco vincitore del Masters 1000 di Toronto e in piena lotta per issarsi al quarto posto del ranking ATP, ha poi concluso: “Non penso a distrazioni rispetto al tennis, cerco di essere concentrato soprattutto sul campo. New York offre tante distrazioni, ma io vengo soprattutto per giocare a tennis e il mio obiettivo è quello di giocare più partite“.

Foto: Lapresse