Italia-Serbia, Mondiali basket 2023: programma, orario, tv, streaming

Il destino, dal 2011, è sempre lo stesso. Italia-Serbia. Cambia forma, ma ritorna: esordio Europei 2011, finale 7°-8° posto Europei 2013, ultima del girone Europei 2015, quarti Europei 2017, ultima prima fase Mondiali 2019, finale Preolimpico 2021, ottavi Europei 2022. E adesso prima della seconda fase ai Mondiali 2023.

Una storia molto lunga, che per cinque volte ha visto il Paese balcanico prevalere, prima della (clamorosa) svolta del 2021. A Belgrado, il Preolimpico vide l’Italia staccare clamorosamente il pass per Tokyo, mentre l’anno dopo, in chiave continentale, è arrivata la rimonta negli ottavi continentali. Ora le due squadre giungono da situazioni diverse: gli azzurri di Pozzecco hanno una sconfitta sulle spalle e l’obbligo di vincere, i serbi hanno invece accumulato 91 punti di differenza canestri complessiva favorevole in un girone B che si è rivelato fin troppo facile, forse il più semplice dell’edizione.

Italia-Serbia, prima partita della seconda fase degli azzurri ai Mondiali 2023, si giocherà venerdì 1° settembre alle ore 10:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2, oltre che su Sky Sport Summer (canale 201). Diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA, MONDIALI BASKET 2023

Venerdì 1° settembre

Ore 10:00 Italia-Serbia (Girone I) – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Summer (canale 201)

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA, MONDIALI BASKET 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Summer (canale 201)

Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, Now Tv e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo