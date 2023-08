Italia-Repubblica Dominicana, quando la prossima partita dei Mondiali di basket? Orario, programma, tv, streaming

L’Italbasket debutta al Mondiale 2023 tra pochissimo contro l’Angola (10:00 ora italiana) per il gruppo A. Gli Azzurri osserveranno poi un giorno di riposo domani, ritornando in campo domenica 27 Agosto sempre alle 10:00 contro la Repubblica Dominicana.

Si tratta con ogni probabilità del match che deciderà un po’ le sorti del girone per le prime due posizioni. Ricordiamo che passano alla seconda fase le prime due classificate, che si porteranno dietro i punti ed i risultati conseguiti in quella precedente. Gli Azzurri, in caso di passaggio del turno, si ritroverebbero di fronte la Serbia (inserita nel girone B).

La Repubblica Dominicana va tenuta sotto stretta osservazione, trascinata in campo dalla stella dei Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns. I centro-americani, infatti, hanno estromesso dal torneo iridato nientedimeno che i vice-Campioni uscenti dell’Argentina di Facundo Campazzo e del veterano Carlos Delfino (Vuelle Pesaro).

Inizio del match previsto alle 10:00 ora italiana all’Araneta Coliseum di Manila (Filippine). La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai 2 HD (Canale 2 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Summer (canale 201). La diretta streaming sarà garantita per tutti da RaiPlay e per gli abbonati su SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta LIVE testuale di questa seconda partita dell’Italbasket al Mondiale 2023!

CALENDARIO ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA MONDIALI BASKET 2023

Domenica 27 Agosto

Ore 10:00 Italia-Repubblica Dominicana – Diretta TV in chiaro per tutti su Rai 2 HD (Canale 2 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201)

Credit: Ciamillo