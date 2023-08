Italia-Angola oggi, Mondiali basket 2023: orario, programma, tv, streaming

L’Italbasket inaugura i Mondiali 2023! Gli Azzurri debuttano oggi, venerdì 25 Agosto, alle 10:00 ora italiana a Manila (Filippine) contro l’Angola per la prima partita del torneo iridato e del girone A.

I ragazzi agli ordini del CT Gianmarco Pozzecco si presentano così alla kermesse dopo un percorso netto nelle partite amichevoli: sette test, altrettante vittorie. Capitan Datome guiderà la spedizione tricolore prima di appendere le scarpe al chiodo, con Simone Fontecchio e Nicolò Melli pronti a dare battaglia insieme ai giovani Marco Spissu e Matteo Spagnolo. Gli Azzurri ritorneranno poi in campo domenica 27 Agosto alle 10:00 (ora italiana) contro la Repubblica Dominicana.

L’Angola vuole provare a mettere in difficoltà la Nazionale azzurra, con la compagine africana che dovrà affrontare i padroni di casa delle Filippine nella seconda partita in programma sempre domenica 27 Agosto. Un roster giovane e guidato da un giocatore esperto che da anni milita in NBA come Bruno Fernando.

Palla a due che verrà alzata alle 10:00 italiane alla Manila Arena (Filippine, impianto da 55.000 posti con capienza ‘ridotta’ a 46.000). La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai 2 HD (Canale 2 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Summer (canale 201). La diretta streaming sarà garantita per tutti da RaiPlay e per gli abbonati su SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta LIVE testuale di questa prima partita dell’Italbasket al Mondiale 2023!

CALENDARIO ITALIA-ANGOLA MONDIALI BASKET 2023 OGGI

Venerdì 25 Agosto

Ore 10:00 Italia-Angola (girone A, Manila) – Diretta TV in chiaro per tutti su Rai 2 HD (Canale 2 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201)

PROGRAMMA ITALIA-ANGOLA MONDIALI 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su Rai 2 HD (Canale 2 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201)

Diretta streaming: per tutti su RaiPlay e per gli abbonati su SkyGO, Now TV e DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo