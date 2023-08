Italia-Corea del Sud, Semifinale Mondiali tiro con l’arco 2023: programma, orario, tv, streaming

23 anni dopo Sydney 2000 e 15 anni dopo Pechino 2008, l’Italia tra due giorni proverà a prendersi la rivincita di quelle due finali olimpiche perse proprio contro la Corea del Sud in occasione delle semifinali della prova a squadre maschile di ricurvo ai Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco in corso di svolgimento questa settimana a Berlino.

Una sfida che vale doppio, considerando la qualificazione olimpica diretta riservata alle prime tre formazioni classificate nel team event iridato. Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli dovranno però inventarsi una grandissima impresa per avere la meglio sui maestri coreani Kim Woojin, Kim Je Deok e Lee Woo Seok.

In caso di sconfitta, gli azzurri si giocheranno tutto in una finale per il bronzo mondiale che metterà in palio soprattutto la terza e ultima quota olimpica a disposizione in questa rassegna iridata per le squadre in campo maschile. L’altra semifinale vedrà fronteggiarsi il solido Giappone e la Turchia del campione olimpico individuale in carica Mete Gazoz.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Corea del Sud, semifinale della prova a squadre maschile di ricurvo ai Mondiali di Berlino 2023. Il match sarà visibile in diretta streaming su Olympic Channel, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO ITALIA-COREA DEL SUD MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023

Venerdì 4 agosto

Ore 16.03 Semifinale prova a squadre maschile ricurvo Italia-Corea del Sud

A seguire la seconda semifinale Giappone-Turchia e le finali (per il bronzo e per l’oro)

PROGRAMMA MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: European Games 2023