Tiro con l’arco, impresa Italia! Azzurri in semifinale ai Mondiali, lotta per il pass olimpico! Fuori le donne

Mattinata agrodolce per i colori azzurri nella seconda giornata dei Mondiali 2023 di tiro con l’arco a Berlino, che ha visto lo svolgimento dei primi scontri diretti nelle prove a squadre monosesso di ricurvo. La bella notizia in casa Italia riguarda il terzetto maschile, capace di vincere tre incontri consecutivi approdando in semifinale e restando in corsa per la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, 12mi nel ranking round di ieri, hanno rischiato grosso già al turno preliminare contro Israele (n.21 del seeding) spuntandola solo allo shoot-off per 28-26 dopo aver pareggiato i conti nelle quattro volée regolamentari (53-53, 56-54, 56-56, 53-55 i parziali) e accedendo agli ottavi.

A quel punto i Campioni d’Europa in carica, reduci inoltre dalla medaglia d’oro agli European Games di Cracovia in questo format, sono saliti di colpi a partire dal match successivo contro i temibili Stati Uniti di Brady Ellison (coadiuvato da Jackson Mirich e Jack Williams), imponendosi nettamente per 6-0 con gli score di 55-54, 57-52 e 56-53.

Ai quarti la formazione tricolore si è poi presa una bella rivincita nei confronti dell’Indonesia (che aveva estromesso l’Italia dal preolimpico globale verso Tokyo 2020), tirando alla grande e aggiudicandosi la contesa per 6-2 con i punteggi parziali di 56-54, 55-57, 56-55 e 58-54. Obiettivo semifinale raggiunto dunque, con all’orizzonte una sfida complicatissima alla Corea del Sud ma con la consapevolezza di essere ad una sola vittoria dal pass a cinque cerchi (riservato alle prime tre classificate nella rassegna iridata). L’altra semifinale sarà tra Giappone e Turchia.

Tanta amarezza invece in campo femminile per il Bel Paese, in seguito alla beffarda eliminazione agli ottavi per mano dei Paesi Bassi. Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, ottime quinte ieri nel ranking round, hanno superato il turno preliminare grazie ad un bye fermandosi però successivamente al primo ostacolo contro il forte trio olandese composto da Quinty Roeffen, Gaby Schloesser e Laura Van der Winkel. 5-3 lo score in favore delle olandesi, che hanno trionfato con i parziali di 49-49, 55-55, 51-51, 53-52.

Qualificazione olimpica rimandata per le azzurre (che avranno altre due chance, oltre al ripescaggio conclusivo tramite ranking), mentre le semifinali saranno Francia-Olanda e Germania-Messico. Da segnalare la clamorosa sconfitta della Corea del Sud agli ottavi contro l’Indonesia.

Foto: FITArco