Italia-Brasile oggi, amichevole basket: orario, programma, tv, streaming

L’Italbasket affronta oggi domenica 20 Agosto alle 9:00 ora italiana il Brasile a Shenzhen (Cina) per il penultimo test amichevole che anticipa l’inizio dei Mondiali 2023 all’interno della Solidarity Cup. A poco più di 24 ore di distanza Datome e compagni sfideranno invece la Nuova Zelanda (lunedì 21 Agosto alle 11:30).

Gli Azzurri sono volati pochi giorni fa in Asia, per smaltire il fuso orario ed adattarsi così al clima che li attende venerdì a Manila (Filippine) contro l’Angola per il debutto alla rassegna iridata. Il CT Gianmarco Pozzecco proverà diverse rotazioni e schemi con i dodici giocatori selezionati a rappresentare il Tricolore nel Mondiale.

Anche il Brasile sta ultimando la preparazione in vista della kermesse iridata, con i sudamericani inseriti nel gruppo G insieme a Costa D’Avorio, Spagna ed Iran. L’Italia tornerà poi in campo domani contro la Nuova Zelanda, prima di spostarsi nella Capitale delle Filippine per prendere confidenza con la Manila Arena (impianto da ben 55.000 posti)

Palla a due che verrà alzata al Baoan District Gymnasium di Shenzhen (Cina) alle 9:00 ora italiana. Non è prevista nessuna diretta TV e streaming per questo match amichevole degli Azzurri.

CALENDARIO ITALIA-BRASILE AMICHEVOLE BASKET OGGI

Domenica 20 Agosto

Ore 9:00 Italia-Brasile

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE AMICHEVOLE BASKET OGGI: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Credit: Ciamillo