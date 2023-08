Basket, l’Italia sfida il Brasile in un’altra amichevole: arriverà la sesta vittoria?

L’Italbasket è pronta per tornare in campo. Domenica 20 agosto alle ore 9:00 italiane i ragazzi di Gianmarco Pozzecco sfideranno il Brasile a Shenzen (Cina) in un match amichevole valevole per il torneo internazionale Solidarity Cup 2023. Per gli azzurri sarà il penultimo test (l’ultimo sarà lunedì 21 agosto contro la Nuova Zelanda) prima dell’inizio dei Mondiali che si svolgeranno dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone.

L’Italia arriva a questo importante incontro dopo un bellissimo filotto di cinque vittorie consecutive. Nelle ultime settimane Datome e compagni hanno infatti battuto la Turchia, la Cina, la Serbia, la Grecia e Portorico e domenica andranno dunque a caccia di un altro successo che permetterebbe di aumentare ulteriormente la fiducia in vista della rassegna iridata.

Battere il Brasile non sarà però affatto facile. Il gruppo verdeoro, che è reduce da tre vittorie su tre nelle amichevoli pre-Mondiali (il successo più importante è stato quello a grande sorpresa contro l’Australia per 90-86, mentre le altre due vittorie sono arrivate contro Sud Sudan e Venezuela), rappresenta un ostacolo ostico e andrà dunque affrontato con la massima attenzione per evitare brutte figure.

Gli azzurri dovranno cercare di arginare soprattutto il centro Bruno Caboclo (206 cm di altezza), nuovo acquisto di Venezia che ha fatto molto bene nelle tre amichevoli disputate negli ultimi giorni (da segnalare i 20 punti segnati contro l’Australia), ma dovranno fare attenzione anche a Leonardo Meindl, Vitor Benite e Lucas Dias, tutti giocatori in grado di fare la differenza.

L’Italia si presenterà a questa sfida con i 12 uomini che parteciperanno poi ai Mondiali 2023. Rispetto al match di domenica scorsa contro Portorico, mancheranno dunque Guglielmo Caruso e Tomas Woldetensae, ossia gli ultimi due giocatori tagliati da Pozzecco. Ricordiamo che nella rassegna iridata il Bel Paese è stato inserito nel girone A insieme ad Angola, Repubblica Dominicana e Filippine, mentre il Brasile è stato sorteggiato nel gruppo G insieme a Iran, Spagna e Costa d’Avorio.

Credit: Ciamillo