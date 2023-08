Italia-Arabia Saudita, organizzare un’amichevole contro Mancini: le possibilità

Roberto Mancini sembra sempre più vicino alla panchina dell’Arabia Saudita. La notizia era già emersa al momento delle clamorose dimissioni dell’ormai ex commissario della Nazionale italiana datate 13 agosto, ma ora i connotati si stanno facendo decisamente più chiari, soprattutto a livello economico.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ il tecnico marchigiano starebbe per firmare con un contratto dalla durata di 3 anni (per arrivare quindi ai Mondiali 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico) dall’ammontare davvero sontuoso. Si parla di 30 milioni di euro annui, quindi 90 complessivi.

Non solo, Roberto Mancini ha avuto carta bianca in maniera completa. Potrà, quindi, portare con sé tutto il suo staff. Per fare qualche nome: Evani, Salsano e Lombardo (staff tecnico), Gagliardi (tattico), il preparatore dei portieri Battara, i preparatori atletici Scanavino e Donatelli, gli osservatori Nuciari e Sandreani, il massaggiatore Agostino e Lele Oriali.

A questo punto aumenterebbero le chance di una amichevole tra Italia e Arabia Saudita in questo lasso di tempo? La curiosità non manca, con gli Azzurri che, probabilmente, avrebbero anche uno stimolo ulteriore in più ad affrontare l’allenatore che li ha “abbandonati” a meno di un mese dai delicatissimi match di settembre valevoli per le qualificazioni agli Europei di Germania 2024. Slot nel calendario ce ne sono pochi tra impegni ufficiali e Nations League, ma le due squadre non si affrontano da 5 anni, per cui…

Foto: LaPresse