Calendario Mondiali basket 2023 oggi: orari partite 25 agosto, programma, tv, streaming

Finalmente s’incomincia: conto alla rovescia completato, oggi venerdì 25 Agosto scattano i Mondiali 2023 di basket! Sono ben otto i match previsti in questa giornata inaugurale della rassegna ospitata da Giappone, Indonesia e Filippine in cui scendono in campo anche gli Azzurri.

Sarà proprio l’Italbasket ad aprire le danze alle 10:00 ora italiana contro l’Angola (girone A), seguita in contemporanea da Finlandia-Australia (girone E). Alle 10:45 è il turno di Messico-Montenegro (girone D), mentre mezz’ora più tardi Lettonia-Libano inaugura il gruppo H (ore 11:15).

Passando poi al primo pomeriggio italiano nel gruppo A – lo stesso degli Azzurri – si affrontano Repubblica Dominicana e Filippine, nella cornice della Manila Arena (Filippine). Alle 14:10 debutta anche la Germania di Dennis Schröder contro il Giappone padrone di casa ad Okinawa (girone E), con Egitto-Lituania in programma alle 14:30 (girone D). Chiusura con i fuochi d’artificio per il girone H con la sfida tra il Canada e la Francia.

Andiamo a riepilogare di seguito il calendario – gli orari fanno riferimento al fuso orario di Roma – delle partite in programma oggi e divise tra Manila (Filippine), Okinawa (Giappone) e Jakarta (Indonesia). La diretta TV sarà garantita da Rai 2 HD per il match degli Azzurri e per gli abbonati su Sky Sport (Italia-Angola, Repubbica Dominicana-Filippine e Canada-Francia), con la diretta streaming disponibile per tutti su RaiPlay (Italia-Angola), SkyGO e Now TV (per i match trasmessi in TV da Sky Sport) e su DAZN (tutte le partite). OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale della sfida dell’Italbasket. Buon Mondiale a tutti!

CALENDARIO MONDIALI BASKET 2023 OGGI

Venerdì 25 Agosto

Ore 10:00 Italia-Angola (girone A, Manila) – Diretta TV in chiaro per tutti su Rai 2 HD (Canale 2 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201)

Ore 10:00 Finlandia-Australia (girone E, Okinawa)

Ore 10:45 Messico-Montenegro (girone D, Manila)

Ore 11:15 Lettonia-Libano (girone H, Jakarta)

Ore 14:00 Repubblica Dominicana-Filippine (girone A, Manila) – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201)

Ore 14:10 Germania-Giappone (girone E, Okinawa)

Ore 14:30 Egitto-Lituania (girone D, Manila)

Ore 15:30 Canada-Francia (girone H, Jakarta) – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA MONDIALI BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRE I MATCH IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su Rai 2 HD (Canale 2 del Digitale Terrestre) per Italia-Angola; per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201) per Repubblica Dominicana-Filippine e su Sky Sport Arena (Canale 204) per Canada-Francia

Diretta streaming: per tutti su RaiPlay (Italia-Angola); per gli abbonati su SkyGO e Now TV (Repubblica Dominicana-Filippine e Canada-Francia) e su DAZN (tutte le partite)

Diretta LIVE testuale: OA Sport (Italia-Angola)

Credit: Ciamillo