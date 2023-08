Basket, Mondiali 2023: le favorite girone per girone. Insidia Canada per la Francia

Inizia domani mattina a Manila la Coppa del Mondo di basket 2023, con l’Italia che farà il suo esordio contro l’Angola, in un match già chiave per capire le reali ambizioni dei ragazzi di Gianmarco Pozzecco. Ma tra le Filippine, l’Indonesia e il Giappone sui parquet d’Estremo Oriente scenderanno in campo quasi tutti i top team mondiali. Quali sono i favoriti a superare la prima fase?

Pool A vs Pool B

In ogni girone supereranno il turno le prime due del lotto, ma chiudere al primo posto sarà fondamentale per non partire in svantaggio nella seconda fase, un altro girone a 4 dove ci si porterà dietro i risultati acquisiti. Ecco dunque le favorite, con ogni paragrafo che comprende i due gironi che poi si affronteranno nella seconda fase. Nella pool A favorita d’obbligo non può non essere proprio l’Italia, reduce da un 7 su 7 nelle amichevoli estive. Ma attenzione, perché Angola, Repubblica Domenicana e Filippine sono tre outsider imprevedibili. Chi punta al secondo posto? Tutto dice Repubblica Domenicana, ma il fattore casa potrebbe regalare la sorpresa Filippine. Nella pool B, invece, non dovrebbero esserci problemi per la Serbia a conquistare il primo posto in classifica. Tra le avversarie, invece, potrebbe esserci un bel testa a testa tra Portorico e Cina, la cui sfida diretta sulla carta deciderà una delle due avversarie dell’Italia (assieme ai serbi) nella seconda fase. In amichevole gli azzurri hanno dominato con entrambe. Fuori dai giochi dovrebbe essere il Sud Sudan. Italia e Serbia sono anche le due favorite a superare la seconda fase. Chiudere primi è fondamentale per evitare (al 99%) il Team Usa.

Pool C vs Pool D

Nella pool C, ovviamente, la scommessa che sembra già vinta è quella di vedere Team Usa chiudere da imbattuta. Le possibili incognite per Banchero e compagni? Sicuramente la Grecia, anche se arriva con molte assenze, e una possibile sorpresa Nuova Zelanda, cioè le due squadre che dovrebbero giocarsi il secondo posto. Cenerentola del gruppo la Giordania. Nella pool D, le cose sembrano già scritte. La Lituania parte con i netti favori dei pronostici per conquistare il primo posto. Ma attenzione, perché Messico e Montenegro sono capaci di regalare sorprese e questo potrebbe essere uno dei gironi più complicati nella corsa alla seconda fase. Non spaventa, invece, l’Egitto. Usa ovviamente favoriti per i quarti di finale, con Lituania e Grecia che probabilmente si giocheranno l’altro posto utile.

Pool E vs Pool F

Spettacolo ed emozioni dovrebbero arrivare anche dalla pool E, una delle più equilibrate e dalla quale arriverà sicuramente un’eliminazione di peso. A giocarsi i primi due posti, infatti, saranno la favorita Australia, che però dovrà fare i conti con una Germania in gran forma (con i due Olimpia Johannes Voigtmann e Maodo Lo, così come le stelle Dennis Schroder e i fratelli Wagner) e una Finlandia che con Lauri Markkanen può puntare in alto. Il Giappone padrone di casa sembra la vittima sacrificale. Nella pool F la favorita di diritto è la Slovenia di Luka Doncic, che non dovrebbe correre pericoli in un gruppo che presenta al via anche Venezuela, Georgia e la Cenerentola Capo Verde. Venezuela e Georgia si giocheranno il secondo posto. La seconda fase promette incroci pericolosi, con la Slovenia e due tra Australia, Germania e Finlandia a giocarsi tutto.

Pool G vs Pool H

Nel gruppo G, invece, sarà decisivo lo scontro tra Spagna e Brasile per capire chi chiuderà al primo posto e chi rischierà nella seconda fase. Spagna sulla carta favorita, ma l’estate non è stata facile per i ragazzi di Sergio Scariolo e le sorprese possono arrivare. Poche chance (e siamo buoni) per Costa d’Avorio e Iran. Infine, la pool H che vede al via due squadre sulla carta tra le favorite per il podio finale. Parliamo di Canada e Francia, che sul loro cammino avranno l’insidia Lettonia (da battere però senza problemi) e la Cenerentola Libano. Lo scontro diretto potrebbe essere decisivo per le sorti di canadesi e francesi, perché nella seconda fase dovrebbero incontrare Spagna e Brasile e arrivare con una sconfitta sul groppone significa avere un piede – e più – fuori dai quarti di finale. Anche qui la seconda fase non è così leggibile, Spagna e Brasile da un lato e Canada e Francia dall’altro che dovranno arrivare a punteggio pieno, o la strada sarà veramente in salita ed eliminazioni di lusso sono alle porte.

Credit: Ciamillo