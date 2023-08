Oggi venerdì 25 agosto (ore 19.41) l’Italia scenderà in pista ai Mondiali 2023 di atletica leggera per disputare le batterie della 4×100. La nostra staffetta farà il proprio esordio a Budapest (Ungheria) con un chiaro obiettivo: qualificarsi alla finale. La nostra Nazionale, che nel corso di questa stagione ha corso un interessante 38.04 a Grosseto (terzo tempo della storia, il record italiano è il 37.50 dell’apoteosi di Tokyo 2020), scatterà in corsia 5 e dovrà chiudere ai primi tre posti oppure sperare in uno dei due tempi di ripescaggio per accedere all’atto conclusivo.

Filippo Di Mulo, responsabile del settore velocità, deve ancora sciogliere i dubbi di formazione. L’unica certezza è che Marcell Jacobs correrà in seconda frazione. Il resto del quartetto tricolore verrà svelato al termine dell’ultimo allenamento: bisognerà capire chi schierare tra Filippo Tortu, Samuele Ceccarelli, Fausto Desalu, Lorenzo Patta, Roberto Rigali. Tanti rebus sulla composizione, con l’intento di trovare il giusto ingranaggio per potersela giocare fino in fondo da Campioni Olimpici.

Si riproporrà proprio la grande sfida dei Giochi con la Gran Bretagna, quest’anno già capace di un 38.00 e inserita in settima corsia. Gli azzurri dovranno vedersela anche con il Canada (37.80) e poi con due compagini africane da prendere sempre con le pinze: il Sudafrica (38.73 di stagionale) e la Nigeria (38.26 quest’anno). Il Brasile (38.70), la Svizzera (38.53) e la Polonia (38.74) sembrano fare meno paura.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della 4×100 italiana impegnata nelle batterie dei Mondiali 2023 di atletica leggera. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Summer; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO 4X100 ITALIA AI MONDIALI DI ATLETICA OGGI

Venerdì 25 agosto

Ore 19.41 4×100, batterie: seconda batteria con Italia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Eurosport 1

AVVERSARIE ITALIA NELLE BATTERIE DELLA 4X100

Corsia 2: Sudafrica

Corsia 3: Nigeria

Corsia 4: Brasile

Corsia 5: Italia

Corsia 6: Svizzera

Corsia 7: Gran Bretagna

Corsia 8: Polonia

Corsia 9: Canada

PROGRAMMA 4X100 ITALIA AI MONDIALI DI ATLETICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201) ed Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Grana/FIDAL