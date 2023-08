Inghilterra-Spagna oggi in tv, Finale Mondiali calcio femminile 2023: orario, programma in chiaro, streaming

Oggi, domenica 20 agosto, andrà in scena alle ore 12.00 italiane la Finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile tra Inghilterra e Spagna. Allo Stadium Australia di Sydney un atto conclusivo tra due compagini che mai si erano spinte così lontano nel corso di una rassegna iridata. Di conseguenza, chiunque vincerà sarà una prima volta e avrà una valenza storica.

Le inglesi, reduci dal successo in semifinale contro le padrone di casa dell’Australia, vanno a caccia di una doppietta incredibile, ricordando la vittoria negli Europei in casa dell’anno scorso. La formazione allenata da Sarina Wiegman ne ha le possibilità, avendo dimostrato nel corso di questo torneo non solo grandi qualità tecniche, ma anche doti morali di non poco conto.

Sul fronte iberico il successo contro la Svezia nel penultimo atto ha confermato quanto le calciatrici in questione siano in grado di proporre un gioco offensivo di grande livello e in grado di mettere in difficoltà qualunque retroguardia. Le giocatrici molto abili nel palleggio potrebbero fare la differenza anche in questa circostanza, come Salma Paralluelo.

La Finale dei Mondiali di calcio femminile 2023 tra Inghilterra e Spagna, prevista alle ore 12.00 italiane di oggi allo Stadium Australia di Sydney, sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

FINALE MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Domenica 20 agosto (orari italiani)

12.00 Inghilterra vs Spagna allo Stadium Australia di Sydney

FINALE MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Foto: Lapresse