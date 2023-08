Calcio femminile, Spagna sul tetto del mondo: Inghilterra sconfitta 1-0 a Sydney

Entrata a far parte dell’album dei ricordi la Finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile tra Inghilterra e Spagna. Nella splendida cornice dello Stadium Australia di Sydney, è stata la Spagna a trionfare per 1-0 grazie alla marcatura di Olga Carmona al 29′. Da segnalare anche un calcio di rigore fallito da Jennifer Hermoso al 69′. Per la prima volta nella storia, la compagine iberica si è aggiudicata l’iride. Un risultato non sorprendente di certo, visti i recenti riscontri ottenuti anche dal Barcellona a livello di club.

PRIMO TEMPO – Le inglesi si presentano con il seguente undici: 1. Earps (GK) — 16. Carter, 6. Bright, 5, Greenwood — 2. Bronze, 8. Stanway, 4. Walsh, 9. Daly — 10. Toone— 23. Russo, 11. Hemp. Rispondono le iberiche con 23. Coll (GK) — 2. Batlle, 4. Paredes, 14. Codina, 19. Carmona — 6. Bonmati, 3. Abelleira, 10. Hermoso — 8. Caldentey, 18. Paralluelo, 17. Redondo.

Partita equilibrata nelle prime battute a rompere e a l’equilibrio al 29′ arriva la marcatura delle spagnole: Carmona, servita da Caldentey, entra in area e con il mancino in diagonale cerca e trova l’angolo più lontano senza lasciare scampo a Earps. Da dire che le inglesi, prima di questa realizzazione, erano andate vicini alla rete con Hemp, vista la traversa colpita dalla giocatrice in questione. Sul finale, la Spagna va vicinissima al raddoppio con Paralluelo, che fa la barba al palo.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa la compagine campione d’Europa attacca a testa bassa, con la già citata Hemp che va vicina all’1-1, ma la chance più grande ce l’ha la Spagna al 69′ con il calcio di rigore, ravvisato dalla VAR, per fallo di mano di Walsh. Hermoso però si fa ipnotizzare dall’estremo difensore avversario e non realizza. Un recupero fiume non cambia la sostanza, perchè sono le Furie Rosse a vincere il titolo.

