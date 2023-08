Calcio femminile, Mondiali 2023: Inghilterra e Spagna si contendono il primo titolo della loro storia

Comunque andrà sarà una prima volta domani a Sydney (Australia). Cala il sipario sui Mondiali 2023 di calcio femminile e la sfida tra Inghilterra e Spagna metterà in palio un titolo che per entrambe rappresenta qualcosa di mai visto e sentito.

La squadra allenata da Sarina Wiegman ha la possibilità di mettere insieme una memorabile doppietta, dopo il trionfo degli Europei dell’anno scorso. Le due compagini si affrontarono nei quarti di finale della rassegna continentale, a livello di quarti di finale, con le inglesi che in rimonta vinsero 2-1 nei tempi supplementari grazie alla splendida marcatura di Georgia Stanway.

Con James squalificata, l’Inghilterra è riuscita imporsi in rimonta contro la Colombia per 2-1 nei quarti di finale, poi grazie ai gol di Lauren Hemp e Alessia Russo è arrivata un’emozionante vittoria per 3-1 contro l’Australia, che ha estromesso le Matildas (padrone di casa).

La squadra di Jorge Vilda, nel proprio percorso, si è scrollata di dosso la pesante battuta d’arresto contro il Giappone nella fase a gironi, travolgendo la Svizzera per 5-1 negli ottavi di finale, poi grazie al gol vittoria di Salma Paralluelo nei tempi supplementari ha sconfitto l’Olanda per 2-1 nei quarti.

In semifinale, la Spagna ha faticato a scardinare la solida difesa svedese, fino a quando l’ingresso della citata Paralluelo ha dato una scossa all’attacco spagnolo negli ultimi 10 minuti. Apprestiamoci a vivere uno scontro di stili: da un lato la creatività il palleggio delle iberiche e dall’altro la forza e la mentalità vincente delle inglesi. Sarà comunque la prima volta, dalla prima edizione del 1991, che la finale dei Mondiali sarà disputata da due squadre che non hanno mai partecipato alla finale del torneo.

