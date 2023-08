I ruoli di tutti i giocatori al Fantacalcio 2023-2024. Le scelte giuste per portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti

Manca sempre meno all’inizio della Serie A 2023-2024: a soli nove giorni dal primo match della nuova stagione, tutti i fantallenatori sono al lavoro nella ricerca e nello studio di tutti i giocatori presenti tra le venti squadre della massima categoria.

Già da un paio di settimane è uscito il listone ufficiale del Fantacalcio 2023-2024, dove sono elencati tutti i giocatori, ruolo per ruolo, con la quotazione iniziale indicata dagli sviluppatori del gioco: visto che il calciomercato estivo finirà il prossimo 1 settembre, l’elenco subirà delle variazioni tra nuovi arrivi e calciatori che andranno via dall’Italia. Andiamo a scoprire, ruolo per ruolo, i nomi migliori da comprare all’asta per la prossima stagione.

PORTIERI

A parte l’Inter, nessun top team ha dovuto o voluto cambiare i propri titolari tra i pali: per questo motivo, sarebbe opportuno puntare sull’usato garantito. Mike Maignan è il nome più gettonato per la porta: il francese ex Lille, se dovesse disputare una stagione meno travagliata rispetto alla passata per via dei guai fisici, è il profilo più valido della nostra Serie A. Il consiglio è quello di comprarlo insieme a Marco Sportiello, il suo vice a partire da questa stagione. Un altro nome sicuramente affidabile è Alex Meret: stessa quotazione di Maignan (17), il friulano è ormai un big del campionato, e le sue prestazioni hanno contribuito a rendere il Napoli campione d’Italia la miglior difesa dello scorsa stagione.

DIFENSORI

I fantallenatori sono sempre indecisi su chi puntare in questo specifico ruolo: meglio dei laterali che portano bonus con costanza, oppure dei centrali dal rendimento solido? Consigliamo un nome per tipologia di difensore: tra i terzini con il vizio del gol, Federico Dimarco è il nome più rassicurante: l’interista si è consacrato nella passata stagione in cui ha realizzato 4 gol e confezionato 4 assist. In più, Dimarco è riuscito a terminare lo scorso campionato senza sanzioni disciplinari, fatto non banale per un difensore. Per quanto riguarda i centrali, Chris Smalling rimane in cima alla lista di gradimento dei giocatori: il romanista è il leader difensivo della squadra di José Mourinho, e le sua costanza piace e non poco per i fantallenatori, specie per chi gioca con il modificatore attivo.

CENTROCAMPISTI

Alziamo ancor di più la posta in palio: i centrocampisti anno dopo anno contribuiscono sempre di più alla realizzazione di una squadra vincente, specie i quali si destreggiano con naturalezza anche in attacco. L’anno scorso, Mattia Zaccagni è entrato nell’olimpo dei migliori nel ruolo: l’esterno della Lazio è andato a segno in 10 occasioni nella passata stagione, e con una MFV di 7.44, l’ex Verona ha ottenuto la valutazione più alta a centrocampo, se si esclude Kvaratskhelia che da quest’anno è considerato attaccante. Un altro nome decisamente interessante è Samuel Chukwueze: l’acquisto più oneroso della campagna estiva del Milan potrà risultare decisivo anche a partita in corso, grazie alla sue caratteristiche di abile contropiedista. Ci sono i presupposti che il nigeriano possa rivelarsi un crack già alla prima stagione in Serie A.

ATTACCANTI

I giocatori più bramati, contesi e voluti, e per questo i più costosi. Gli attaccanti portano, in teoria, i bonus maggiori, visto che dovrebbero occuparsi principalmente di far gol, ma occhio a non incappare in qualche flop clamoroso. I nomi che consigliamo non hanno bisogno di presentazioni: Victor Osimhen è stato il capocannoniere nella scorsa stagione con 26 reti messe a segno ma occhio: quest’anno ci sarà la Coppa d’Africa, e la Nigeria non si potrà privare del suo bomber. Nonostante ciò, l’ex Lille è il giocatore dalla quotazione più alta in assoluto (43). L’altra punta da prendere assolutamente è Lautaro Martinez: il nuovo capitano dell’Inter, con 21 gol segnati, si è laureato vice capocannoniere dello scorso campionato, e ormai è un top assoluto della nostra Serie A. In base alle vostre scelte, l’argentino potrà anche costarvi il 30/35% del vostro budget.

Foto: Lapresse