Griglia di partenza MotoGP, GP Silverstone 2023: pole di Bezzecchi sotto l’acquazzone! Bagnaia in seconda fila

Il Motomondiale 2023 ha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP della Gran Bretagna: si è corso a Silverstone, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint Race del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 6 agosto.

GRIGLIA DI PARTENZA GP GRAN BRETAGNA 2023 MOTOGP

1. Bezzecchi M. Mooney VR46 Team

2. Miller J. Red Bull KTM Factory Racing

3. Marquez A. Gresini Racing MotoGP

4. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team

5. Fernandez A. Tech3 GASGAS Factory Racing

6. Marini L. Mooney VR46 Team

7. Martin J. Prima Pramac Racing

8. Vinales M. Aprilia Racing

9. Zarco J. Prima Pramac Racing

10. Binder B. Red Bull KTM Factory Racing

11. Morbidelli F. Monster Energy Yamaha

12. Espargaro A. Aprilia Racing

13. Bastianini E. Ducati Lenovo Team

14. Marquez M. Repsol Honda

15. Espargaro P. Tech3 GASGAS Factory Racing

16. Oliveira M. CryptoData RNF MotoGP Team

17. Lecuona I. LCR Honda

18. Di Giannantonio F. Gresini Racing MotoGP

19. Mir J. Repsol Honda

20. Fernandez R. CryptoData RNF MotoGP Team

21. Nakagami T. LCR Honda

22. Quartararo F. Monster Energy Yamaha

CLASSIFICA Q2 GP GRAN BRETAGNA 2023 MOTOGP

1. Bezzecchi M. Mooney VR46 Team 2:15.359 5

2. Miller J. Red Bull KTM Factory Racing +0.270 7

3. Marquez A. Gresini Racing MotoGP +0.412 6

4. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team +0.736 4

5. Fernandez A. Tech3 GASGAS Factory Racing +0.742 7

6. Marini L. Mooney VR46 Team +0.793 5

7. Martin J. Prima Pramac Racing +0.913 6

8. Vinales M. Aprilia Racing +0.958 7

9. Zarco J. Prima Pramac Racing +1.302 5

10. Binder B. Red Bull KTM Factory Racing +1.318 7

11. Morbidelli F. Monster Energy Yamaha +1.526 6

12. Espargaro A. Aprilia Racing +2.047 7

CLASSIFICA Q1 GP GRAN BRETAGNA 2023 MOTOGP

1. Morbidelli F. Monster Energy Yamaha 2:15.884 5

2. Fernandez A. Tech3 GASGAS Factory Racing +1.001 7

3. Bastianini E. Ducati Lenovo Team +1.088 6

4. Marquez M. Repsol Honda +1.459 7

5. Espargaro P. Tech3 GASGAS Factory Racing +2.234 6

6. Oliveira M. CryptoData RNF MotoGP Team +2.380 6

7. Lecuona I. LCR Honda +2.949 7

8. Di Giannantonio F. Gresini Racing MotoGP +3.298 5

9. Mir J. Repsol Honda +3.483 7

10. Fernandez R. CryptoData RNF MotoGP Team +5.244 6

11. Nakagami T. LCR Honda +6.457 6

12. Quartararo F. Monster Energy Yamaha +7.047 5

Foto: MotoGP.com Press