MotoGP, Marco Bezzecchi centra la pole a Silverstone sotto la pioggia! Bagnaia 4° nonostante una caduta

Marco Bezzecchi si conferma estremamente competitivo sul bagnato e conquista la pole position per il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valevole come nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo del Team Mooney VR46, alla terza partenza al palo della carriera in top class, è stato il più veloce in qualifica sotto la pioggia a Silverstone in 2’15″359 alla guida della sua Ducati GP22.

Prima fila in griglia completata da due specialisti del bagnato come l’australiano della KTM Jack Miller e lo spagnolo della Ducati Gresini Alex Marquez, rispettivamente secondo e terzo a 270 e 412 millesimi dalla vetta. Buona quarta piazza in condizioni difficili per il leader del campionato Francesco Bagnaia, nonostante una scivolata che ha messo fine al suo Q2 con alcuni minuti di anticipo.

Seconda linea dello schieramento composta anche dal rookie iberico della GasGas Augusto Fernandez e da Luca Marini (6°), che precedono la Ducati Pramac di Jorge Martin e l’Aprilia di un discreto Maverick Viñales. Chiudono la top10 Johann Zarco e Brad Binder, mentre Franco Morbidelli non è andato oltre l’undicesima posizione dopo aver superato il taglio nella prima fase delle qualifiche.

Eliminati in Q1 e costretti a rimontare in gara gli azzurri Enea Bastianini, 13°, e Fabio Di Giannantonio, 18° (a causa di una caduta ad inizio sessione), oltre a Marc Marquez (14°) con la Honda ed a Fabio Quartararo (22°, ultimo) con la Yamaha.

RISULTATI QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2023

1 Marco BEZZECCHI 72 2:15.359 5 / 5 2:15.359 0.000 0.000 Mooney VR46 Racing Team Ducati 2 Jack MILLER 43 2:15.629 2 / 6 2:21.416 0.270 0.270 Red Bull KTM Factory Racing KTM 3 Alex MARQUEZ 73 2:15.771 4 / 5 4:45.352 0.142 0.412 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 4 Francesco BAGNAIA 1 2:16.095 3 / 3 2:16.095 0.324 0.736 Ducati Lenovo Team Ducati 5 Augusto FERNANDEZ 37 2:16.101 3 / 6 2:23.317 0.006 0.742 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 6 Luca MARINI 10 2:16.152 5 / 5 2:16.152 0.051 0.793 Mooney VR46 Racing Team Ducati 7 Jorge MARTIN 89 2:16.272 5 / 6 2:20.698 0.120 0.913 Prima Pramac Racing Ducati 8 Maverick VIÑALES 12 2:16.317 3 / 6 2:21.341 0.045 0.958 Aprilia Racing Aprilia 9 Johann ZARCO 5 2:16.661 4 / 5 2:30.233 0.344 1.302 Prima Pramac Racing Ducati 10 Brad BINDER 33 2:16.677 4 / 6 2:28.034 0.016 1.318 Red Bull KTM Factory Racing KTM 11 Franco MORBIDELLI 21 2:16.885 3 / 6 2:32.123 0.208 1.526 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 12 Aleix ESPARGARO 41 2:17.406 5 / 6 2:26.777 0.521 2.047 Aprilia Racing Aprilia

Credit: MotoGP.com Press