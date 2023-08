Golf: Viktor Hovland vola via nel Tour Championship 2023, staccati nettamente tutti gli avversari

Il vento della Norvegia spira sull’East Lake. Viktor Hovland non sente ragioni, prende l’aereo e scappa via nel Tour Championship che chiude la stagione PGA con un terzo giro da -4 (66 colpi), ma anche con la capacità di sfruttare al meglio una cattiva giornata a livello meteorologico, che porta anche a una breve sospensione. Per il venticinquenne di Oslo, già vincitore del BMW Championship, score totale di -20 e distacco enorme su tutti gli altri.

Il secondo, Xander Schauffele, è infatti distante sei colpi con il suo -14, con cui precede sia Keegan Bradley, terzo a -13 e che procede tutto sommato regolare, che Collin Morikawa. Per lui il discorso è totalmente diverso, visto che dopo due giri era davanti insieme a Hovland: qui però incappa in un +3 che ne testimonia la giornata no e lo porta quasi fuori da ogni discorso vittoria (assieme a tutti gli altri, va detto).

Quinti insieme lo spagnolo Jon Rahm, Wyndham Clark e Scottie Scheffler a -11; in particolare, quest’ultimo pur con il +3 è abbastanza certo di restare numero 1 del mondo, viste le poche probabilità di Rory McIlroy di trovare un risultato adatto al sorpasso. Il nordirlandese è ottavo a -9 in compagnia di Patrick Cantlay e Adam Schenk.

Va dato uno sguardo anche a quella che sarebbe la classifica reale, cioè senza i “pesi” applicati alla partenza del Tour Championship basati sulla classifica della FedEx Cup. Il dato interessante è che a oggi avremmo una classifica con Morikawa e Hovland appaiati a -12 con Schauffele a un colpo e Bradley a due. La graduatoria reale, peraltro, è quella utilizzata dall’OWGR ai fini del ranking mondiale.

Foto: LaPresse