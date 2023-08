Golf, Valimaki e Wallace appaiati al comando del D+D Real Czech Masters ad un round dal termine. Risale Francesco Molinari

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nell’appuntamento di questo fine settimana. Siamo giunti ad un round dalla conclusione del D+D Real Czech Masters (montepremi 2 milioni di dollari) con una situazione di classifica ancora da decifrare. Al comando la coppia composta dal finlandese Sami Valimaki e dall’inglese Matt Wallace. Per entrambi lo score complessivo di -16 (200 colpi) ed una lunghezza di margine sui più immediati inseguitori.

In seconda piazza troviamo il danese Nicolai Hojgaard, seguito a -14 dall’olandese Wil Besseling. -13 e quinto posto per un quintetto composto dall’inglese Todd Clements, dal giapponese Ryo Hisatsune, dal paraguaiano Fabrizio Zanotti e dai tedeschi Maximilian Schmitt e Nick Bachem. Classifica cortissima con 29 protagonisti racchiusi in sette colpi.

Sul percorso par 72 dell’Albatross Golf Resort di Praga (Repubblica Ceca) chiudono la top ten con il punteggio di -12 il danese Thorbjorn Olesen, il francese Antoine Rozner, ed i tedeschi Alexander Knappe e Freddy Shott. Continua a risalire Francesco Molinari, che sigla un ottimo -5 di giornata issandosi fino al 14° posto con lo score di -11.

Perde qualche posizione invece Edoardo Molinari, che scivola in ventesima piazza con il punteggio di -10. Bene Renato Paratore, bravo a chiudere la terza tornata con un solido -4 balzando al 30° posto con un complessivo -9. Domani spazio all’ultimo e decisivo round.

Foto: LivePhotoSport