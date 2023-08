Golf, Sami Valimaki guida il D+D Real Czech Masters dopo il primo round. Bene Edoardo Molinari

La stagione del DP World Tour continua con l’appuntamento del D+D Real Czech Masters (montepremi 2 milioni di dollari). In terra boema si è appena concluso il primo round della kermesse nata nel 2014. Guida la classifica Sami Valimaki, che dopo le 18 buche d’apertura colleziona un superbo -9 (63 colpi) bogey free.

Per il finlandese due lunghezze di margine su un gruppetto di inseguitori composto dal nipponico Ryo Hisatsune, dal tedesco Maximilian Schmitt, dallo svedese Alexander Bjork, dal danese Nicolai Hojgaard e dall’inglese Todd Clements. Settima piazza con il punteggio di -6 per il primo degli italiani che porta il nome di Edoardo Molinari.

Giornata priva di macchie per il torinese, che chiude la top ten in compagnia dello scozzese Robert Macintyre, dell’indiano Manu Gandas e del tedesco Yannik Paul. Sul percorso par 72 ell’Albatross Golf Resort di Praga (Repubblica Ceca) classifica cortissima con quasi 100 golfisti capaci di chiudere il round d’esordio con punteggi al di sotto del par. Tra questi figura Renato Paratore, che con -3 occupa il 31* posto.

-1 e 72esima posizione per Francesco Molinari, che continua a far fatica in questo scialbo 2023. Il minore dei fratelli Molinari dovrà cambiare marcia per evitare il fatidico taglio del venerdì.

