Golf, PGA Tour: Russell Henley guida il Wyndham Championship dopo le prime 18 buche. Si accende la lotta per i playoff

In archivio uno spettacolare primo giro al Wyndham Championship 2023, torneo del PGA Tour che sta andando in scena sul percorso del Sedgefield County Club di Greensboro, North Carolina, negli Stati Uniti. Tantissimi i birdie su un tracciato che spesso ha regalato punteggi molto bassi, premiando il gioco aggressivo.

Al termine delle prime 18 buche in cima alla classifica c’è lo statunitense Russell Henley, in grado di chiudere il suo round con 6 birdie ed un eagle al par 5 della buca 15 portandosi da solo a -8. I suoi primi inseguitori sono il canadese Adam Svensson ed il sudcoreano Byeoung Hun An, entrambi a -7.

Si fa interessantissima la battaglia per entrare nei playoff di FedEx Cup, con questo torneo che rappresenta l’ultima chiamata per chi vuole provare a entrare nei primi 70 posti della Race che garantiscono l’accesso alla fase finale della stagione. Con il quinto posto provvisorio a -5, Adam Scott sarebbe proiettato al 68° posto, partendo dalla piazza numero 81. Tentativo disperato anche da parte di Andrew Novak, per ora quarto a -4 e con ancora un paio di posizioni da scalare per risalire dalla sua attuale 106a piazza nelle classifiche FedEx.

Foto: LaPresse