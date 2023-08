Golf: il Wyndham Championship 2023 ultima tappa prima della FedEx Cup. Grande lotta per entrare nei 70

Per molti, quella del Wyndham Championship è nel senso più assoluto l’ultima chance di qualificarsi per i playoff della FedEx Cup, cioè quel complesso di tre eventi che decide chi è il migliore della stagione sul PGA Tour. Domenica, infatti, si saprà chi saranno i 70 giocatori che potranno affrontare il FedEx St. Jude Championship, il primo dei citati tre tornei, che va a precedere il BMW Championship e il Tour Championship. Da 70 si scenderà a 50 e poi a 30.

Per adesso, ad ogni modo, quello in gara al Sedgefield Country Club è un field normale: a Greensboro non c’è nessuna chance che la top ten mondiale si modifichi; semmai può arrivare fino all’11° posto Sam Burns. Ma lui è già sistemato abbondantemente in termini di playoff della FedEx Cup. I nomi in bilico sono altri.

Soprattutto, ce n’è uno che balza all’occhio più di tutti, ed è quello di Justin Thomas, che al momento è 79° nella graduatoria. Per avere chance di rientrare in gioco deve arrivare almeno in top ten, meglio se tra i primi cinque; se resta fuori dai primi 18 non ce la fa, ma anche tra le posizioni 11 e 17 gli serve parecchia fortuna. In bilico anche lo svedese David Lingmerth, K. H. Lee, il sudcoreano che inizia la settimana da 73°, e soprattutto Shane Lowry: per l’irlandese vincitore dell’Open Championship 2019 c’è da rientrare dal 76° posto. Parte da 70° Austin Eckroat, ma in ballo ci sono anche Cameron Davis e Adam Scott in quota Australia, nonché Matt Wallace per l’Inghilterra.

Eurosport.it e Discovery+ copriranno il torneo con dirette streaming previste dalle ore 20:00 per il primo e secondo giro e dalle 19:00 per il terzo e quarto. I primi due giorni saranno coperti allo stesso modo da Eurosport 2, mentre i secondi due andranno in onda a partire dalle 20:30 in tv.

Foto: LaPresse