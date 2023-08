Golf: anche Francesco Molinari al via del D+D Real Czech Masters 2023. Si restringe il campo per la Ryder Cup

Si torna all’Albatross Golf Resort di Praga, dove si compete ormai dal 2014, per quello che non è soltanto un appuntamento ormai tradizionale nel calendario del DP World Tour. Il D+D Real Czech Masters, infatti, serve da penultimo torneo di qualificazione, almeno in chiave europea, per i sei posti che portano direttamente alla Ryder Cup, senza dover ricorrere alle scelte motu proprio di Luke Donald e del suo team di vicecapitani.

A questo si è recentemente aggiunto Francesco Molinari, che va a far compagnia al fratello Edoardo. Entrambi, come pure Renato Paratore, saranno al via dell’evento ceco. A favore della presenza di “Chicco” gioca il fatto di aver cambiato tutto nella propria vita, riportandola dagli States nella sua Italia. Nondimeno, avrà di che osservare per capire non già dei sei posti automatici per la Ryder, quanto per gli altri sei.

Gli corre peraltro in soccorso un’entry list di ottimo livello per l’Europa: i due Hojgaard, l’irlandese Shane Lowry, il francese Victor Perez, lo spagnolo Adrian Otaegui. In sostanza, sono presenti tanti dei nomi in lizza per far compagnia al trio McIlroy-Rahm-Hovland, che ha già la qualificazione in tasca. Chi parte però da un’evidente posizione di favore, allmeno nella lista punti europea, è lo scozzese Robert MacIntyre, uno che ci terrebbe ad andare al Marco Simone che fece suo nel 2022 battendo proprio McIlroy. Lo inseguono il tedesco Yannik Paul e il polacco Adrian Meronk.

Il torneo, come di consueto, sarà seguito dalle telecamere di Sky Sport Golf, che si accenderanno a partire dalle ore 13:00 di giovedì, per poi rifarlo alla stessa ora del venerdì, alle 12:30 del sabato e alle 12:00 della domenica. Con la speranza di avere un secondo vincitore italiano, dopo Andrea Pavan nel 2018.

Foto: LaPresse