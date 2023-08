Golf, PGA Tour: Viktor Hovland da sogno! Rimonta folle e vittoria al BMW Championship 2023

Un finale pazzesco per un torneo incredibile. Nell’ultimo round del BMW Championship 2023 abbiamo probabilmente assistito ad una delle imprese della stagione del PGA Tour: Viktor Hovland ha vinto il torneo mettendo insieme un incredibile giro da 61 colpi, centrando sette birdie nelle ultime nove buche rimontando posizioni su posizioni fino alla vetta della classifica.

Il punteggio finale per il norvegese è un -17 che gli permette di superare Scottie Scheffler e Matthew Fitzpatrick, entrambi fermi a -15 dopo un torneo di enorme qualità. Lo stesso Hovland ha parlato di quello odierno come del “miglior round della sua vita”, un vero capolavoro che lo porta al secondo posto nella classifica di FedEx Cup quando manca un solo torneo alla fine.

Il primo posto della graduatoria è ora invece occupato proprio da Scheffler, l’unico a tentare fino alla fine di insidiare l’inarrestabile scandinavo. Quarto posto in solitaria per Rory McIlroy che ha pagato un secondo giro sottotono. Per lui rimane comunque la terza posizione in FedEx Cup e la possibilità di vittoria nell’ultimo appuntamento, che si terrà la prossima settimana. Bene anche Brian Harman e Max Homa, quinti a pari merito con il punteggio di -11.

Si era entrati nei playoff in 70, poi il St. Jude Championship ha tagliato 20 giocatori. Con il BMW Championship ne vengono tagliati altri 20, andando dunque a definire i 30 che si giocheranno l’ultimo torneo della stagione e dunque il successo in FedEx Cup. Questi i loro nomi:

Scottie Scheffler Viktor Hovland Rory McIlroy Jon Rahm Lucas Glover Max Homa Patrick Cantlay Brian Harman Wyndham Clark Matt Fitzpatrick Tommy Fleetwood Russell Henley Keegan Bradley Rickie Fowler Xander Schauffele Tom Kim Sungjae Im Tony Finau Corey Conners Si Woo Kim Taylor Moore Nick Taylor Adam Schenk Collin Morikawa Jason Day Sam Burns Emiliano Grillo Tyrrell Hatton Jordan Spieth Sepp Straka

