Golf: a Crans Montana l’Omega European Masters 2023 chiude la corsa europea per la Ryder Cup

Si avvicina il momento della verità per la Ryder Cup in chiave europea: è prossimo alla conclusione il processo di qualificazione per il team continentale verso Roma 2023. Restano ancora aperte varie questioni a Crans Montana, dove il classico Omega European Masters va in scena là dove tanti italiani si sono imposti nel passato: Ugo Grappasonni, Aldo Casera, Alfonso Angelini, Roberto Bernardini e, da ultimo, Costantino Rocca nel 1997.

Illustriamo con ordine la situazione attuale per la European Points List della Ryder: ad oggi lo scozzese Robert MacIntyre sarebbe qualificato con 1828.99 punti, ma deve guardarsi da diversi assalti: su di lui, con diverse combinazioni di risultati, possono piombare il tedesco Yannik Paul, il polacco Adrian Meronk, il francese Victor Perez, il danese Rasmus Højgaard e lo spagnolo Adrian Otaegui. Per tutti loro c’è una chance a livello matematico. Ci sarebbe anche Tommy Fleetwood, ma per lui la storia è diversa perché al momento sarebbe qualificato tramite la World Points List, nella quale il duello è tutto inglese con Matt Fitzpatrick. Quest’ultimo avrà necessità di arrivare almeno secondo con altri sei per superare il suo connazionale, che questa settimana è fermo visto che la stagione vera del PGA Tour è appena finita. Nondimeno, Fitzpatrick è anche un habitué del percorso: ha vinto due volte di fila il torneo e vanta anche un secondo posto.

In casa Italia, l’attenzione è concentrata sul ritorno in campo di Guido Migliozzi, che si unisce a Renato Paratore ed Edoardo Molinari nell’affrontare il Crans-sur-Sierre Golf Club. In particolare, per Dodo ci sono anche dei ricordi particolari con il secondo posto del 2010. Loro obiettivo, al momento, è di tenersi nella zona in cui si accede alla possibilità di avere la carta automatica per il DP World Tour nel 2024. In questo caso è a Paratore che tocca un maggior sforzo, essendo 153° (Migliozzi è 114° ed Edoardo 92°, peraltro migliore degli azzurri).

Il torneo godrà della copertura di Sky Sport Golf, che andrà in onda giovedì e venerdì alle 13:30, sabato e domenica alle 12:30. Ci sarà anche un passaggio su Sky Sport Summer, relativo al primo giro per quanto riguarda la diretta.

Foto: LaPresse