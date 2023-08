Golf: Viktor Hovland pigliatutto, suoi Tour Championship 2023 e FedEx Cup

Viktor Hovland si prende tutto. In un ultimo giro interrotto per due ore dal maltempo passato sopra l’East Lake di Atlanta, il norvegese fa suo il Tour Championship 2023 e, di conseguenza, conquista la FedEx Cup per la stagione 2022-2023 del PGA Tour. Con lo score di -27 (e un giro in 63 per chiudere l’opera), peraltro, si issa al numero 4 del mondo, ma per un altro motivo: il -19 “reale”, visto il differente modo di conteggiare le buche di questo torneo rispetto al solito. E l’OWGR conta, appunto, i colpi reali.

Seconda posizione per l’altro uomo in grado di far segnare -19 sul tabellone dei colpi reali, cosa che lo porta al numero 6 del mondo, Xander Schauffele: per lui arriva anche il numero 6 nel ranking globale. Terzo a -16 Wyndham Clark, che dimostra pienamente come non sia un caso la sua vittoria allo US Open.

Subito dietro c’è Rory McIlroy: il nordirlandese, quarto a -14, fallisce l’aggancio al numero 1, ma si tiene la seconda posizione a livello mondiale. Chiude la top 5 Patrick Cantlay a -13, quindi ci sono Scottie Scheffler (che resta, appunto, leader dell’OWGR), Collin Morikawa, crollato nella seconda metà di torneo, e l’inglese Tommy Fleetwood tutti a -11. Il gruppo dei noni è invece formato, a -10, da Sam Burns, Adam Schenk, Max Homa, Keegan Bradley e dall’inglese Matt Fitzpatrick, che la prossima settimana cercherà, a Crans Montana, di togliere il posto in Ryder Cup a Fleetwood.

A proposito di Ryder, questa settimana certifica la qualificazione di Tyrrell Hatton, qui giunto al 16° posto, per i World Points del team europeo. Ormai il quadro è quasi del tutto chiaro, almeno per i qualificati automatici (sei sia da una parte che dall’altra): restano per buona misura da scoprire le scelte dei capitani, Luke Donald per l’Europa e Zach Johnson per gli USA.

