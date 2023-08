Giro di Polonia 2023, Mohoric vince la classifica generale: Almeida si inchina per 1”. A Merlier l’ultima tappa

Tim Merlier ha vinto la settima e ultima tappa del Giro di Polonia, una frazione completamente pianeggiante di 167 km da Zbrze a Cracovia. Il velocista belga si è imposto con una volata di forza grazie anche all’eccellente lavoro operato dai compagni della Soudal-QuickStep. Il 30enne aveva già trionfato nello stesso modo in occasione della prima tappa sul traguardo di Poznan.

Si tratta del 31mo sigillo da professionista per il nativo di Wortegem-Petegem, l’ottavo nel corso di questa stagione. Alle sue spalle si sono piazzati l’olandese Arvid de Klejn (Tudor Pro Cycling Team), il colombiano Fernando Gaviria (Movistar), il belga Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) e il francese Paul Penhoet (Groupama-DFJ). Due italiani in top-10: nono posto per Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), decima piazza per Andrea Pasqualon (Bahrain-Victorious).

Epilogo incredibile per quanto riguarda la classifica generale. Matej Mohoric e Joao Almeida si erano presentati a pari tempo alla partenza di questa tappa. In occasione del traguardo volante di Wilamowice, dove erano previsti degli abbuoni, Mohoric è riuscito a precedere Almeida e così lo sloveno della Bahrain-Victorious ha conquistato la graduatoria battendo il portoghese della UAE Emirates per un solo secondo. Terzo posto per il polacco Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) a 17”. Mattia Cattaneo (Soudal-QuickStep) è ottimo quinto a 41” dopo il trionfo di ieri a cronometro, Samuele Battistella (Astana) chiude nono a 1′.

