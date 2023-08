Ginnastica ritmica, l’Italia festeggia una medaglia ai Mondiali! Farfalle di bronzo con i 5 cerchi dopo il pass olimpico

L’Italia ha concluso la propria avventura ai Mondiali 2023 di ginnastica ritmica con una bella medaglia di bronzo. Le Farfalle si sono distinte nella Finale di Specialità con i cinque cerchi (prova non presente alle Olimpiadi) e sono riuscite a guadagnarsi il terzo gradino del podio con il punteggio di 35.850 (19.500 il D Score, 7.550 per l’esecuzione, 8.350 per la parte artistica). Le ragazze di Emanuela Maccarani non sono riuscite a difendere il titolo che avevano conquistato lo scorso anno a Sòfia, guadagnando il sesto alloro nel singolo apparato nelle ultime sette edizioni della rassegna iridate.

L’Italia era reduce dal quarto posto nel concorso generale individuale, unica gara presente alle Olimpiadi, ma il risultato di venerdì sera aveva permesso alla nostra Nazionale di conquistare l’agognato pass a cinque cerchi per Parigi 2024. Alessia Maurelli e compagne concludono con il sorriso una stagione davvero tormentata, incominciata con qualche acciacco fisico e soprattutto con le note vicende extra-sportive. I risultati inferiori al potenziale delle azzurre nella prima parte dell’annata agonistica avevano acceso un campanello d’allarme, ma la vittoria in Coppa del Mondo a Milano di un mese fa e i risultati ottenuti negli ultimi tre giorni a Valencia hanno ribadito la caratura delle nostre portacolori, ora pronte a lanciare la sfida verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

La Cina ha trionfato con il punteggio complessivo di 36.550 (20.200 il D Score, 7.700 esecutivo, 8.650 di artisticità). Il quintetto asiatico è cresciuto in maniera esponenziale nell’ultimo anno e, dopo il secondo posto nell’all-around, ha dettato legge anche in questo atto conclusivo con il singolo attrezzo, riuscendo a battere addirittura la Spagna. Le padrone di casa si sono dovute accontentare della medaglia d’argento con 36.100.

Quarto posto per il Brasile con 35.850, stesso punteggio dell’Italia ma con una nota d’esecuzione peggiore (7.550 contro 7.350). A seguire Israele (35.300 per le fresche Campionesse del Mondo all-around), mentre la Bulgaria era assente a causa degli errori commessi due giorni fa. Nella seconda Finale di Specialità, ovvero quella con i tre nastri e le due palle, l’Italia non era presente visto che nelle qualificazioni era rimasta fuori dalle prime otto posizioni. A trionfare è stato Israele con un perentorio 34.800 davanti alla Cina (32.800) e all’Ucraina (32.300). Spagna giù dal podio (quarta con 30.740), la Bulgaria sbaglia ed è soltanto settima (29.650) chiudendo questi Mondiali senza nemmeno una medaglia.

