Football americano, i convocati dell’Italia per la semifinale degli Europei con l’Austria

Ferve il lavoro della Nazionale italiana di football americano, al momento concentrata sui Campionati Europei 2023 di gruppo A. In questo momento infatti gli azzurri stanno svolgendo delle sessioni di allenamento a Rivolto (Udine), precisamente presso la Base Logistica dell’Aeronautica Militare, per preparare al meglio la semifinale della rassegna continentale contro l’Austria, in scena domenica 6 agosto alle 17:00 al Tivoli Stadium di Innsbruck.

Sono 53 gli atleti convocati dall’head coach Davide Giuliano, molti di questi provenienti dai team attualmente impegnati nella European League Of Football, lega che osserverà date le circostanze un turno di pausa.

Il lavoro della squadra è già cominciato lo scorso 1 agosto e proseguirà per tutta la settimana fino al giorno dell’importantissimo match.

Di seguito la lista dei convocati

ITALIA-AUSTRIA, SEMIFINALI EUROPEI FOOTBALL AMERICANO: CONVOCATI DELL’ITALIA

N° COGNOME NOME TEAM RUOLO

1 CACCIALUPI GIOVANNI HOGS REGGIO EMILIA CB

2 MIGLIORI PIETRO SKORPIONS VARESE CB

3 FANTIN ANDREA DUCKS LAZIO CB

4 YEBOAH BISMARK

AGYEMANG TAKYI SEAMEN MILANO CB

5

KOLONNA

APPUHAM MATTEO SANJAYA BLUE STORMS BUSTO

ARSIZIO CB

6 VUOLO DAVIDE SKORPIONS VARESE DL

7 BERNARDONI SIMONE VIPERS MODENA DL

8 PEREGO SIMONE SEAMEN MILANO DL

9 INSOM GIACOMO SEAMEN MILANO DL

10 NICOLA CLAUDIO SEAMEN MILANO DL

11 RAFFAELE ALESSIO SKORPIONS VARESE DL

12 TADDIA MARCO SEAMEN MILANO DL

13 GIULIANI IVAN DUCKS LAZIO DL

14 GIULIANI

OSAWE DESTINY REDSKINS VERONA DL

15 KHAY KEVIN SEAMEN MILANO LB

16 RINALDI DIEGO RAVENS IMOLA LB

17 GALLO EDOARDO SEAMEN MILANO LB

18 FERRARI ALEX GUELFI FIRENZE LB

19 ABERA JOTE MICHIAEL GUELFI FIRENZE LB

20 GRANELLI STEFANO SKORPIONS VARESE LB

21 NATI EDOARDO DUCKS LAZIO Rov

22 ZUCCHELLI ROCCO AQUILE FERRARA Rov

23 PRINCIPI NICOLAS SKORPIONS VARESE Rov

24 SOTTURA CHRISTIAN SEAMEN MILANO S

25 GIOCO LORENZO SEAMEN MILANO S

26 DELLA

VECCHIA GIUSEPPE STUTTGARD SURGE S

27 GIORGIUTTI GIORGIO MASTINI VERONA S

28 MINNITI RYAN EDWARD PANTHERS PARMA S

29 CHIAPPINI STEFANO DOLPHINS ANCONA OL

30 CARROLI DOMENICO MARIA SEAMEN MILANO OL

31 RUNCO FRANCESCO SEAMEN MILANO OL

32 VIRLINZI FRANCESCOMARIA SEAMEN MILANO OL

33 LODOVICHI MATTEO GUELFI FIRENZE OL

34 VERGANI ALESSANDRO

ANTONIO STUTGARD SURGE OL

35 DI FRANCO ENRICO REDSKINS VERONA OL

36 CUCCHIARA FABIO SKORPIONS VARESE OL

37 CESANA LORENZO SEAMEN MILANO OL

38 FANTI FRANCESCO RHINOS MILANO OL

39 INES RAVEN PHOENIX RHINOS MILANO QB

40 ZAHRADKA LUKE SEAMEN MILANO QB

41 BAIDAL

MACIAS JORDY ISAAC DAEMONS CERNUSCO QB

42 ALBERICCI AUSTIN JOSEPH DUCKS LAZIO QB

43 GENTILI MICHAEL

ANTHONY DUCKS LAZIO RB

44 BARTOCCIONI STEFANO GUELFI FIRENZE RB

45 ALDRIGHETTI LUCA LIONS BERGAMO RB

46 BOUAH JORDAN VIENNA VIKINGS WR

47 FINADRI TOMMASO PANTHERS PARMA WR

48 SECK TAMSIR SEAMEN MILANO WR

49 BONI SIMONE RHINOS MILANO WR

50 DE MOURA

PIOLA GABRIEL FIDAF WR

51 MOZZANICA MATTEO SKORPIONS VARESE WR

52 CURTISS RYAN JOSEPH DUCKS LAZIO WR

53 GIULIANI LUCIANO DOLPHINS ANCONA WR

54 RABENSTEINER TONI TIROL RAIDERS WR

55 GIANFELICI EMANUELE DOLPHINS ANCONA WR

56 NANNI FABRIZIO FIDAF WR

57 BARBARO ALBERTO MASTINI VERONA K/P

Foto: Pier Colombo