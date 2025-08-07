Perché le semifinali degli Europei 2025 di football americano non si sono giocate ad agosto: l’Italia attende, c’è una nuova formula

Gli appassionati di football americano in questo periodo si saranno sicuramente posti una domanda: “Come mai non si sono disputate le semifinali dei Campionati Europei 2025”? La domanda è ovviamente importante, perché la competizione continentale avrebbe dovuto definire la due finaliste che si sarebbero poi andate a giocare il titolo. Invece, come si è visto, tutto è stato rimandato. Ma, come in ogni altra occasione, andiamo con ordine. Nello scorso fine settimana si sarebbero dovute giocare le due semifinali, ovvero Finlandia-Italia e Austria-Germania. Gli azzurri, reduci dalla clamorosa rimonta che li ha portati al 28-27 contro la Danimarca, erano pronti per sfidare gli scandinavi, ma il torneo ha subito una modifica importante.

È stato deciso, infatti, che le sfide che assegneranno il titolo 2025 saranno tutte racchiuse in una fantastica Final Four che si disputerà a Krefeld e Dusseldorf (Germania) dal 25 al 28 ottobre prossimi. Italia-Finlandia, quindi, si giocherà alle ore 15.00 di sabato 25 ottobre al Benrath Stadion di. Düsseldorf. Alle ore 19.00, invece, saranno in campo Austria e Germania al Grotenburg Stadion di Krefeld. Le Finali, quindi, si disputeranno martedì 28 ottobre. Si inizierà con la Finale per la medaglia di bronzo, quindi in chiusura di giornata (orari ancora da stabilire) toccherà a quella per il titolo. In entrambi i casi si giocherà al Grotenburg Stadion di Krefeld.

Il commento del Presidente della IFAF, Pierre Trochet: “Per cinquant’anni, le nazioni europee si sono affrontate con passione e dedizione, e questa edizione si preannuncia come una delle più avvincenti nella storia del nostro sport. Nelle ultime quattro edizioni del torneo, abbiamo avuto quattro campioni diversi, e tre di queste squadre saranno nuovamente protagoniste quest’anno. Inoltre, il ritorno di una grande potenza del football internazionale, qual è la Germania, contribuirà a rendere queste Final Four un evento estremamente competitivo e dai contorni imprevedibili”. (Fonte: FIDAF).

Le dichiarazioni di Leoluca Orlando, presidente della FIDAF: “Siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia in questa fase finale del Campionato Europeo. Il nostro movimento è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, e queste Final Four sono un’ulteriore conferma del valore della Nazionale Italiana. Affronteremo squadre di grande tradizione, ma il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo giocarcela fino in fondo e provare a riportare il titolo in Italia.”