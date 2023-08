Italia-Austria, Semifinale Europei football americano 2023: programma, orario, tv, streaming

Si entra nel vivo della 16a edizione dei Campionati Europei di football americano 2023. L’Italia, campione in carica a livello continentale, si appresta ad affrontare il non semplice match contro l’Austria, una semifinale tutta da vivere e che darebbe modo al Blue Team di classificarsi nuovamente per l’atto conclusivo.

Per il momento concentriamoci sulla sfida di domenica 6 agosto. Si giocherà alle ore 17:00 presso il Tivoli Stadium di Innsbruck e eleggerà la prima finalista del Gruppo A. L’Italia, allenata ovviamente dall’head coach Davide Giuliano, si sta preparando all’evento con il raduno i Rivolto (Udine), presso la Base Logistica dell’Aeronautica Militare.

La nostra Nazionale affila le armi in vista di una partita che si annuncia davvero tirata. Gli austriaci hanno vinto a mani basse il loro girone di qualificazione con Francia e Ungheria, mentre l’Italia ha piegato con il punteggio di 28-23 la Gran Bretagna nel match disputato il 30 ottobre. Quale delle due rivali staccherà il pass per la finale che si giocherà nel mese di ottobre?

La partita tra Austria e Italia, valevole come semifinale dei Campionati Europei di football americano non avrà copertura tv. Si potrà seguire sul canale YouTube di FIDAF.

PROGRAMMA AUSTRIA-ITALIA FOOTBALL AMERICANO

Domenica 6 agosto

Ore 17.00 Austria – Italia

PROGRAMMA AUSTRIA- ITALIA : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale YouTube di FIDAF

Foto: Pier Colombo