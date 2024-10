Football americano, miracolo Italia! Danimarca battuta con un touchdown all’ultimo secondo: semifinale agli Europei 2025!

La Nazionale italiana di football americano ha centrato la grande impresa. Arriva infatti una vittoria in rimonta, infatti, al Velodromo Vigorelli di Milano, con il punteggio di 28-27 contro la Danimarca. La formazione azzurra voleva chiudere da imbattuta il proprio girone di qualificazione ai Campionati Europei del 2025 e il campo ha dato il responso sperato nella maniera più incredibile, con il sorpasso a pochi secondi dalla fine.

Dopo aver battuto in maniera semplice la Svizzera con il punteggio di 45 a 0 lo scorso 12 ottobre, gli Azzurri guidati da coach Brian Michitti sono stati in grado di fare il bis contro la Danimarca, che invece aveva vinto 27-7 contro gli elvetici.

ITALIA-DANIMARCA 28-27

Il primo quarto si chiude sul 7 pari con le mete di Alinovi su lancio di Zahradka e il pareggio dei danesi con Bjerre che lancia per 38 yards per Niemann Green. Si va al riposo con l’Italia avanti 14-13 con la corsa di Gentili da 8 yds. La Danimarca cambia passo nel terzo quarto con un parziale di 14-7 con Bjerre che lancia per 70 yds per Kobbero Fons e con la corsa di Ringsholt Michaelsen. L’Italia rimane in scia con il lancio di Zahradka per Serra per 18 yds. Si arriva alle battute conclusive sul 27-21 per i danesi con l’Italia che prova a ribaltare tutto. Il drive porta l’Italia alla meta del sorpasso a pochi secondi dalla fine grazie alla corsa di Gentili.

Come proseguirà il campionato europeo? Il prossimo turno si disputerà tra 2 e 3 agosto 2025, quindi la fase conclusiva e decisiva si terrà tra il 25 ed il 26 di ottobre. Negli altri gironi abbiamo assistito al passaggio del turno della Finlandia (davanti a Francia e Repubblica Ceca) e dell’Austria (davanti a Ungheria e Serbia).