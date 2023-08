Fiorentina-Rapid Vienna, Conference League: quando si gioca il playoff di ritorno? Data, programma, orario, tv e streaming

È fissata per giovedì 31 agosto l’ultima chiamata per la Fiorentina per accedere ai gironi della prossima Conference League.

I viola ospiteranno al Franchi il Rapid Vienna nel ritorno dei playoff per qualificarsi alla manifestazione continentale di cui i toscani sono stati finalisti nell’ultima edizione.

La gara si disputerà giovedì 31 agosto alle ore 20.00 e si potrà vedere su Sky, DAZN e TV8.

La squadra di Vincenzo Italiano, reduce del 2-2 contro il Lecce in campionato, dovrà ribaltare il ko 1-0 subito all’andata dagli austriaci.

Di seguito il calendario e il programma di Fiorentina-Rapid Vienna, valida per il ritorno dei playoff di Conference League, che si giocherà giovedì 31 agosto alle ore 20.00. La partita sarà trasmessa da Sky, DAZN e TV8.

