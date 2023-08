Fantacalcio 2023-2024, i migliori portieri da comprare: Maignan e Meret gli uomini su cui puntare, incognita Inter

A meno di tre settimane dal via della Serie A 2023-2024, si scaldano i motori anche in vista del prossimo Fantacalcio: sebbene manchi ancora un mesetto alla fine del calciomercato, i fantallenatori sono carichi in vista della prossima stagione, il cui esito può essere determinato dall’apporto dell’elemento che, in apparenza, risulta meno d’impatto: il portiere. Nonostante non porti bonus importanti, avere un estremo difensore che subisce pochi gol, e che ottiene un voto più che discreto, specialmente con il modificatore difesa attivo, può far la differenza tra la vittoria e un pareggio.

Al momento la composizione delle rose non è completa: il caso più emblematico è quello dell’Inter che, a sedici giorni dal debutto stagionale contro il Monza, non dispone né del primo, né del secondo portiere: dopo gli addii di André Onana e Samir Handanovic, al momento i nerazzurri potrebbero affidarsi solamente a Raffaele Di Gennaro, ex prodotto della Primavera tornato alla Pinetina per ricoprire il ruolo di terzo portiere.

Ma per chi avesse già programmato l’asta, di certo le opzioni a disposizione non mancano: ecco alcuni nomi, tra certezze e scommesse, che possono stuzzicare la fantasia dei fantallenatori.

MIKE MAIGNAN (Milan) – Dopo una stagione tribolata per via di un lungo stop a causa di un infortunio al polpaccio, l’ex Lille è forse il nome più in voga quest’anno: nella stagione dello scudetto, il francese ha ottenuto una MFV di 5.60, un punteggio davvero alto per un portiere. Con l’acquisto di Marco Sportiello, secondo di ottima affidabilità, il Milan dispone finalmente di un pacchetto completo in porta, e puntare sulla coppia rossonera può essere la scelta vincente.

ALEX MERET (Napoli) – L’anno scorso sembrava destinato a lasciare il capoluogo campano per far posto a Keylor Navas, e invece il 26enne di Udine non solo è rimasto a Napoli, ma si è preso la titolarità a suon di prestazioni incredibili. Nella stagione 2022-2023, il friulano è andato a voto per 34 partite, per una MFV di 5.56 e una MV di 6.16. L’addio di Spalletti e l’arrivo di Rudi Garcia potrebbe non rassicurare la solidità difensiva mostrata l’anno scorso dai campioni d’Italia, ma il portiere di scuola Udinese è ormai a tutti gli effetti un top del nostro campionato.

IVAN PROVEDEL (Lazio) – Preso per fare il secondo alle spalle di Luìs Maxmiano, il portiere ex Spezia ha sorpreso davvero tutti e si è guadagnato una maglia da titolare sin dalla giornata successiva all’esordio da subentrato contro il Bologna: è grazie anche al suo apporto se i biancocelesti hanno concesso solamente 30 gol nella scorsa stagione. Con 21 clean sheet, Provedel ha eguagliato il record di Gianluigi Buffon nella stagione 2010-2011, ed è stato premiato come il miglior portiere del campionato. Forse non sarà il nome più altisonante, ma il pordenonese si è consacrato ad altissimo livello dopo una lunga gavetta in Serie B.

WOJCIECH SZCZESNY (Juventus) – Per chi cerca un portiere d’esperienza, il polacco è il candidato giusto: arrivato in Italia nel 2015 alla Roma, l’ex Arsenal è da anni un top per quanto riguarda il nostro campionato. Nella passata stagione, l’estremo difensore bianconero è stato impiegato per 28 partite, ottenendo una MV di 6.11 e una MFV di 5.18. Forse il suo apice è stato superato, ma Szczesny, insieme a Mattia Perin, forma una coppia ben assortita che può dare una solidità non indifferente alla lunga.

LUKASZ SKORUPSKI (Bologna) – Il profilo low-cost più interessante, per chi non volesse spendere molti crediti sul portiere: il 32enne polacco è ormai un leader della formazione rossoblù, e i buoni risultati della squadra emiliana nella scorsa stagione sono passati anche dai suoi interventi. Nell’annata 2022-2023, l’ex Roma ha totalizzato una MV di 6.19 e una MFV di 4.97, numeri non banali per un portiere militante in un club da metà classifica. Inoltre, Skorupski è un profilo che, di tanto in tanto, può garantire dei bonus: infatti il polacco, nella sua carriera, ha parato ben 10 rigori da quando è in Serie A, di cui la metà nelle ultime tre stagioni.

ELIA CAPRILE (Empoli) – Chiudiamo con una scommessa: il giovanissimo portiere nato a Verona, ma di origini partenopee, è al debutto nel massimo campionato, ma non è un caso che il Napoli lo abbia prelevato dal Bari. Infatti il 21enne di Verona si è distinto nella sua unica stagione in Puglia, sfiorando una clamorosa promozione in Serie A con i biancorossi. Non sarà facile sostituire Guglielmo Vicario, partito in direzione Londra, sponda Tottenham, ma l’azzurro, di nazionalità e di fede, ha tutte le carte per stupire anche in Toscana.

Foto: Lapresse