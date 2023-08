Fantacalcio 2023-2024, i migliori attaccanti da comprare: Osimhen e Lautaro certezze, Immobile si scalda in vista dei possibili Europei

Ancora sedici giorni di attesa poi inizierà ufficialmente la Serie A 2023/2024. La massima serie italiana è pronta a ritornare e le venti formazioni stanno scaldando i motori in vista della partenza. Si comincerà tra sabato 19 e lunedì 21 agosto e dunque i lunghi week end estivi senza campionato stanno per terminare. Ma va ricordato, ovviamente, che insieme al torneo e parallelamente, ci sarà lo sparo di partenza anche per il Fantacalcio.

Il fantasy game più amato dagli italiani non può essere messo da parte. Probabilmente già dalla prossima settimana ci saranno le prime aste in vista della nuova annata e quindi bisogna correre ai ripari, specialmente per chi non l’avesse ancora fatto. In uno spietato gioco come il Fantacalcio, non è consentito rimanere indietro. Quindi agenda, computer, telefono o qualsiasi altro strumento alla mano per appuntare i consigli: si inizia a fare sul serio. E perché non parlare subito del reparto più importante per qualsiasi fantallentore? Perché non parlare dell’attacco?

FANTACALCIO 2023/2024: GLI ATTACCANTI DA COMPRARE

I bomber sono le pedine fantacalcistiche in grado di fare la differenza: tendenzialmente e anche rispetto alla posizione in campo, sono i calciatori che portano più bonus. E il Fantacalcio si vince con i gol e gli assist, seppur non vadano trascurati i buoni voti e gli altri reparti. In attacco il primo giocatore che viene in mente è, senza dubbio, Victor Osimhen. Il nigeriano, capocannoniere della scorsa stagione, ha trascinato il Napoli di Luciano Spalletti alla conquista dello Scudetto. Per lui 26 gol e 4 assist in 32 partite giocate: fantamedia di 9.14. Numeri spaventosi insomma e quest’anno vorrà ripetersi se non fare meglio. Non ci sono scuse, va preso.

Il secondo nome è quello di Lautaro Martinez. L’argentino Campione del Mondo dopo Qatar 2022, nel 2022/2023 non ha disdegnato la via del gol, 21 reti in 37 presenze (una certezza in campo), e ha anche servito 6 assist. Il mercato estivo dell’Inter ha certamente alzato l’asticella della squadra e il “Toro” sarà sempre più centrale nel progetto inzaghiano: non lasciatevelo sfuggire. Un altro giovane “milanese”, che però siede sull’altra sponda del Naviglio è Rafael Leao.

Il portoghese ha rinnovato con il Milan ed è il futuro dei rossoneri. Vero è che nella scorsa stagione non è stato determinante come nell’annata dello Scudetto, ma i numeri non vanno trascurati. 34 presenze raccolte, 15 gol segnati e 7 assist. Pioli non può farne a meno e nemmeno i fantallenatori. Infine Ciro Immobile va inserito in questa lista. La prossima estate, Qualificazioni permettendo, ci saranno gli Europei. Ciro potrebbe quindi ritornare “Grande” e dopo una stagione con 12 gol e 5 assist, vorrà alzare anche la propria fantamedia rimasta ferma a 7.48 lo scorso anno.

Foto: LaPresse