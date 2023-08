Fantacalcio 2023-2024, i consigli su come creare una squadra imbattibile: asta, scelta giocatori, modulo, bonus

Ci troviamo agli sgoccioli: poi sarà Serie A. Da qualche ora siamo entrati nel mese di agosto. Tempus fugit e, la fine della scorsa stagione, sembra oramai un ricordo lontano. È tempo di pensare al futuro e alla massima serie che verrà. Tutte le venti formazioni si stanno preparando al meglio per affrontare una lunga e dura annata. E ricordiamo che, parallelamente alla A, riprenderà il fantasy game più amato da tutti gli italiani: il Fantacalcio.

La stagione 2023/2024 si preannuncia sicuramente avvincente. Attualmente ci troviamo in un periodo adatto alle aste o in ogni caso mancherà davvero poco in alcune leghe; in altre invece, si attenderà la chiusura del calciomercato. In ogni caso non bisogna arrivare impreparati. Quali sono i trucchi e i consigli migliori per puntare alla vittoria? Partendo proprio dall’asta, essendo il Fantacalcio un gioco di strategia e soprattutto di slot, va data una percentuale massima da spendere, reparto per reparto, da cercare di ripetere per vivere al meglio l’esperienza.

Per i portieri andrebbe spesa una cifra che si aggira attorno al 5-7% dei crediti base. Non vanno poi dimenticati i difensori e i centrocampisti: per i primi si può arrivare al 10-12% da spendere mentre per i secondi il 26-28%. Infine il reparto clou, gli attaccanti: investire anche più del 55% sarebbero perfetto. Ovviamente i nomi devono essere affidabili anche e senza bonus e malus. Non va trascurato infine il fattore modulo.

Utilizzare, su tutti, due schemi in particolare: e dunque il 4-3-3 e il 3-4-3. Partendo dal primo, in una lega con modificatore di difesa, il blocco dei quattro dietro è in grado di fare la differenza ma attenzione perché vanno scelti in sede d’asta i nomi migliori. Lo stesso, escluso però il modificatore di difesa, vale per l’altro modulo. Il plus sono certamente i quattro giocatori schierati al centro del campo. Insomma si avvicina sempre più il Fantacalcio 2023/2024 e tocca arrivare preparati.

Foto: LaPresse